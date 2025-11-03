B-Liga Oberschwaben: TSV Mägerkingen auf Aufstiegskurs

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÄGERKINGEN. Die B-Liga-Fußballer (Bezirk Oberschwaben) des TSV Mägerkingen befinden sich auf Aufstiegskurs. »Nach diesem Sieg dürfte feststehen, dass wir um den Aufstieg mitspielen«, sagt Abteilungsleiter Michael Gühring. Spitzenreiter Mägerkingen bezwang den Tabellenzweiten FV Bad Schussenried II mit 4:2 (2:0) und hat nun bereits zehn Punkte Vorsprung auf den Dritten SV Hohentengen II. »Wir haben auf eine vordere Platzierung gehofft«, erklärt Gühring, »dass es jedoch so gut läuft, hätten wir nicht gedacht«. Fabian Buckel, Silas Bross und Fatih Avci erzielten die Treffer für das Team des neuen Spielertrainers Marco Brand. Dazu kam ein Eigentor der Bad Schussenrieder. (kre)