Aufstiegsrunde zur Regionalliga: Balinger 1:1 in Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN. Die Fußballer der TSG Balingen starteten mit einem 1:1 (0:1)-Remis beim 1. FC Kaiserslautern II in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest. Im zweiten Spiel der Dreier-Runde muss Kaiserslautern beim Hessen-Vertreter Türk Gücü Friedberg antreten. Im dritten und letzten Spiel erwartet Balingen am Pfingstmontag Friedberg.

Vor 3.509 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion war die zweite Garde des Zweitligisten in der ersten Hälfte die tonangebende Mannschaft. In der 23. Minute brachte Rilind Kabashi den Zweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang waren die Balinger das klar bessere Team und hätten den Sieg einfahren können oder sogar müssen. In der 51. Minute bekam der »Vize« der Oberliga Baden-Württemberg nach einem Foul an Amnay Moutassime einen Strafstoß zugesprochen. Pedro Almeida Morais übernahm die Verantwortung, FCK-Keeper Enis Kamga fischte jedoch den Elfmeter aus dem rechten Eck. Nach 57 Minuten fiel das 1:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Halim Eroglu. Balingen blieb feldüberlegen und hatte in der Nachspielzeit bei einem Pfosten-Kopfball von Kapitän Matthias Schmitz Pech. (kre)