Aufsteiger der Reutlinger A-Liga im Fokus: Klassenerhalt als klares Ziel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach zweieinhalb Monaten ist es wieder soweit, die Reutlinger Fußball-Kreisliga A geht in eine neue Runde. Hierbei ist nicht nur das Teilnehmerfeld neu, sondern auch die Anzahl der Teams. Anstatt mit 16 geht die A-Liga mit 14 Mannschaften in die Saison. Nun finden jeden Spieltag nur noch sechs, anstatt acht Partien statt, wobei zwei Teams stets spielfrei haben. Man darf gespannt sein, wie sich die durchaus ambitionierten Aufsteiger schlagen werden. Denn alle haben sich souverän durchgesetzt. So traf der SV Wannweil in der B-Liga 119 Mal, der GSV Hellas Reutlingen verspielte nur neun Punkte und der SV Walddorf II fuhr den Aufstieg mit elf Punkten Vorsprung ein.

Metzinger mit Personalnot

Eine Sondersituation tritt bei der TUS Metzingen ein. Hier stieg die erste Mannschaft aus der Bezirksliga in die A-Liga ab und die Zweite in die A-Liga auf. »Vorgesehen ist, dass wir mit der Ersten in Reutlingen und mit der Zweiten in Münsingen antreten«, erklärte Abteilungsleiter Zizino Teixeira Rebelo. Auf den Saisonstart am Sonntag freut er sich indes nicht: »Es ist eine Unverschämtheit, so früh im August anzufangen. Bei uns sind die meisten Spieler und Trainer noch im Urlaub. Wir werden am Sonntag zwar gegen Betzingen antreten können, aber das sind keine sinnvollen Bedingungen«. Bis wieder alle an Bord sind, ist es September. Auch deshalb gibt Teixeira Rebelo klar zu verstehen: »Von Aufstieg brauchen wir nicht reden«.

Das exakte Gegenteil zur TuS erlebt der SV Walddorf. Während die Erste in die Bezirksliga aufstieg, stieg die Zweite ebenso souverän in die A-Liga auf. »Für beide Mannschaften zählt diese Saison nur der Klassenerhalt, es wird eine sehr starke A-Liga. Aber die Qualität dazu hätten wir, es muss nur klar sein, dass wir von der ersten Minute an alles reinhauen müssen«, sagte Walddorfs Abteilungsleiter Björn Kittelmann. Positiv hierbei, der Stamm bleibt beiden Mannschaften erhalten. Lediglich Tom Schwaibold aus der Ersten pausiert wegen einer Verletzung.

Ridvan Kaya hat Großes vor

Richtig forsch hingegen sind Töne, die aus Wannweil zu vernehmen sind. Trainer Ridvan Kaya gibt von vornherein zu verstehen, dass mit seiner Mannschaft zu rechnen ist: »119 Tore kommen nicht von ungefähr. Wir haben uns eine Heimstärke aufgebaut und wollen diesmal so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben«. In Kayas viertem Jahr als Wannweiler Trainer soll es nämlich besser laufen als in seinem ersten Jahr 2022/23, als er mit den Wannweilern mit nur elf Punkten als Letzter abstieg. Diesmal ist jedoch Vieles anders. Mit Kapitän Umut Ulusoy und Kaan Görkem Genis sind Leistungsträger vom letzten Aufstieg zurück. »Außerdem sind diesmal alle Leistungsträger geblieben, wobei letztes Mal alle den Verein verließen. Wir haben den Kader über Jahre zusammenhalten können«. Auch Kaya hat die vergangenen Jahre genutzt und plant in naher Zukunft den Erwerb des B-Scheins.

Das Wort umgekrempelt passt wohl am besten zur Situation beim GSV Hellas Reutlingen. Seit Ex-Young-Boys-Spieler Panagiotis Nakos zunächst als Co-Spielertrainer und seit Winter als Chefcoach übernahm, wurde einiges umstrukturiert. »Ich habe einfach versucht, einiges, was ich in meiner Laufbahn lernen durfte, weiterzugeben und im Training klare Strukturen reinzubringen«, so Nakos. Das Ziel bleibt trotz guter Einheiten in der Vorbereitung erstmal der Klassenerhalt. »Wir haben zwar einige drin, die keine großen Fußballer sind, aber Kämpfer und das ist auch gut so«. (GEA)