Aris-Cosmin Dragulin wechselt zu Croatia Reutlingen

REUTLINGEN. In der Fußball-Region soll es nach GEA-Informationen zu einem überraschenden Transfer kommen. Aris-Cosmin Dragulin wird dem Vernehmen nach ab sofort für den Landesligisten SV Croatia Reutlingen auflaufen. Das ist insofern überraschend, weil der 21 Jahre alte Flügelspieler erst im Sommer vom Verbandsliga-Absteiger VfL Pfullingen zu den Young Boys Reutlingen gewechselt war.

Doch nach nur wenigen Wochen trennten sich die Wege zwischen dem ehemaligen Jugendspieler des SSV Reutlingen und dem letztjährigen Verbandsliga-Vierten aus Reutlingen wieder. Zuletzt hatte der talentierte Offensivmann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten für den VfL Pfullingen im württembergischen Oberhaus starke 15 Treffer erzielte, bei Clubs in Rumänien mittrainiert. Ein Wechsel zu einem Profi-Verein kam allerdings nicht zustande. Jetzt kehrt er nach Reutlingen zurück und spielt künftig am Dietweg für Croatia, das bereits in der Vergangenheit Interesse an Dragulin gezeigt hatte. (GEA)