Andreas Felger bleibt der Trainer des TV Derendingen

DERENDINGEN. Der TV Derendingen siegt und siegt und siegt – und dennoch fällt in der Tübinger Fußball-Kreisliga A erst am letzten Spieltag am bevorstehenden Samstag die Meisterschafts-Entscheidung. »Wir haben mit dem SV Neustetten einen starken Mit-Konkurrenten«, sagte Derendingens Trainer Andreas Felger nach dem 3:0-Sieg gegen den TSV Lustnau. Ihre letzte Niederlage kassierten die Derendinger am 19. Oktover vergangenen Jahres (3:4 in Hirrlingen). Der SV Neustetten spielt ebenfalls eine bärenstarke Saison und liegt einen Punkt hinter Derendingen auf Platz zwei. Derendingen muss am Samstag beim TSV Dettingen/Rottenburg antreten. »In Dettingen ist es nie so gemütlich, da müssen wir noch einmal eine Top-Leistung abliefern«, so Felger, der den TVD auch nächste Saison trainieren wird. Neustetten spielt zu Hause gegen den TSV Hagelloch. (kre)