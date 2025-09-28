Adil Iggoute rettet Young Boys Reutlingen den Sieg gegen Außenseiter Waiblingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach seinem spielentscheidenden Elfmetertreffer in der 90. Minute war Adil Iggoute nicht mehr zu stoppen. Der Matchwinner in den Reihen der Young Boys startete seinen Jubelsprint, riss sich bei frischen 13 Grad das Trikot vom Leib und feierte mit seinen Teamkollegen. Durch seinen zweiten Treffer des Tages sicherte er den Young Boys Reutlingen einen denkbar knappen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den Underdog FSV Waiblingen.

Die Erleichterung war immens. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Tabellenführer gegen Außenseiter Friedrichshafen beim 1:1 erstmals in der Saison Punkte liegen lassen. »Wir sind immer noch an der Spitze, das hat Priorität«, freute sich der Stürmer mit Blick auf die Tabelle. Iggoute hatte maßgeblichen Anteil am Sieg vor 150 Zuschauern im Medica-Logistik-Park. Zwei Tore (41., 90.) erzielte er selbst, eines legte er für Teamkollege Kevin Haußmann (3.) auf.

»Wir waren top eingestellt, aber das, was Waiblingen heute hatte, hatten wir nicht«

Auch den späten Strafstoß holte der Angreifer heraus. Die Situation nach einer Flanke vom eingewechselten Luca Lennerth sah er so: »Ich renne in den Ball rein, werde von links und rechts gehalten und nehme den Elfmeter dankend an. Die Verantwortung übernehme ich dann gerne und mache das Ding für die Mannschaft rein.« In Summe sprach er von einem »verdienten Sieg« der Heimmannschaft.

Ganz anders war die Stimmungslage bei seinem Trainer Volker Grimminger. »Es war heute Glück. Ich sehe den Sieg nicht als verdient an«, polterte der 45-Jährige, der schon während der Partie eine Trinkflasche wutentbrannt auf den Boden feuerte. »Wir waren top eingestellt, aber das, was Waiblingen hatte, hatten wir nicht. Das waren Emotionen, das war Einstellung, das war Wille.« Und so verspielten seine Mannen zweimal die Führung. Zweimal war es Marvin Zimmermann (18.,54.), der den Aufsteiger nach Kontern zum 1:1 und 2:2 zurückbrachte.

»Die Jungs sind sich zu schade zu leiden, sich Schmerzen zuzufügen und das wird demnächst Konsequenzen haben«

»Die Jungs sind sich zu schade, zu leiden, sich Schmerzen zuzufügen und das wird demnächst Konsequenzen haben. Da bin ich auf 180. Das kotzt mich an«, sagte Grimminger. »Es geht nicht, dass du so eine Chance, die du jetzt hast, wegen Gemütlichkeit oder irgendeiner Selbstzufriedenheit verpasst«, ergänzte er mit Blick auf einen möglichen Aufstieg.

Wie ein Aufsteiger starteten die Reutlinger allerdings ins Match. Bereits nach drei Zeigerumdrehungen stellte Haußmann auf 1:0, die Young Boys erdrückten den Kontrahenten in den ersten 15 Minuten mit ihrem Pressing und dem schnellen Spiel in Ballbesitz. Auch in der Folge gab es zwar zahlreiche Chancen aus der zweiten Reihe, doch insgesamt war das Heimteam nicht zwingend genug.

»Vielleicht ist es auch die Angst vor dem Erfolg«

»Wir waren mental einfach nicht da. Vielleicht ist es auch die Angst vor dem Erfolg«, meinte Grimminger. Genau das habe er in der Vergangenheit beim SSV Reutlingen schon einmal erlebt. Dort hätten seine Kicker, als es gut lief, kalte Füße bekommen, »weil sie dachten, sie werden ersetzt, wenn wir aufsteigen«. Bei den Young Boys sei das aber kein Thema. »Das wird hier nicht passieren, diese Angst haben wir ihnen genommen«, betonte der Kommandogeber. »Wir würden keine sieben oder acht Spieler ersetzen, außer sie spielen so weiter, wie heute.« In der nächsten Begegnung gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen erwartet der Coach einen deutlichen Leistungssprung. Sonst gebe es einen »Einlauf«. (GEA)