Achtungserfolg für den VfL Pfullingen gegen Leinfelden-Echterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Über weite Strecken schon ganz ordentlich präsentierte sich der Fußball-Landesligist VfL Pfullingen beim 3:2-Testspielerfolg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Im Duell der beiden Absteiger – Calcio kehrte nach nur einem Jahr zurück in die Verbandsliga, während die Pfullinger aus dem württembergischen Oberhaus in die Landesliga versetzt wurden – ging Leinfelden-Echterdingen durch Sangar Aziz früh in Führung. Doch die Schützlinge von Albert Lennerth kamen mit dem druckvollen Spiel des Gegners zunehmend besser zurecht. Die logische Folge: Melwin Ruckaberle glich zum 1:1 aus. Es war bereits der vierte Vorbereitungstreffer des Neuzugangs vom SV 03 Tübingen.

In der im Format »3 x 30 Minuten« ausgetragenen Begegnung brachte Jovan Djermanovic die Gäste per Kopf erneut in Front, ehe Marvin Krüger und Tom Ankele die Partie mit ihren Toren zu Gunsten des VfL drehten. Am Sonntag (15 Uhr) trifft Pfullingen zum Abschluss eines Trainingscamps in Wiesensteig auf den Neckar-Fils-Bezirksligisten SV Ebersbach/Fils. (sky)