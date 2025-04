A-Liga Reutlingen: TSV Mähringen macht Aufstiegsrennen wieder spannend

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 22. Spieltag der Reutlinger A-Liga behauptet der SV Walddorf die Tabellenführung mit einem 2:1-Sieg bei den Young Boys Reutlingen U23. »Wir haben einen Punkt verschenkt. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir toll mitgehalten«, sagte Young-Boys-Trainer Miguel da Silva. Entgegen aller Erwartungen agierten die Walddörfer defensiv und setzten auf Konter. »Wir haben das Spiel gemacht, waren aber heute nicht cool genug«, so da Silva.

Hinter dem SV Walddorf rückten die Aufstiegsanwärter wieder näher zusammen. Der Tabellendritte TSV Mähringen bezwang den Zweiten TSV Sickenhausen mit 3:2 und kam bis auf einen Punkt an die Sickenhäuser heran. Rund 150 Zuschauer sahen eine offene Partie mit vielen Torchancen. »Wir sind mit drei Stürmern angelaufen und haben Druck gemacht. Nach dem 3:1 hätten wir erhöhen müssen«, fasste Mähringens Trainer Uli Ruoff zusammen. Entscheidend war für Ruoff sein Keeper Dominik Poddig: »Er hat zwei Hundertprozentige gehalten«.

VfL Pfullingen III in Topform

Der TSV Sondelfingen konnte kampflos nachziehen. Aufgrund von Spielermangel beim Gegner TSV Lustnau II wurde die Partie abgesetzt. Sondelfingen bekommt das Spiel als 3:0-Heimsieg gewertet.

Im Mittelfeldduell gewann die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen mit 5:3 beim SV Degerschlacht. »Nachdem wir letzte Woche viel Pech hatten, war diesmal Glück dabei. Wir haben zwar hoch geführt, einige Tore waren in der Entstehung glücklich«, gab SGM-Trainer Alexander Sulzberger zu. Die Osterpause kommt für sein Team gelegen. »In zwei Wochen kommen wieder einige Spieler zurück«.

Weiterhin in Topform zeigt sich der VfL Pfullingen III. Mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg bei Anadolu SV Reutlingen halten die Pfullinger Abstand zum Relegationsrang. »Wir haben alle Tore wunderschön herausgespielt, sind auf den Außen durchgebrochen und den Ball in die Mitte zurückgelegt. Wir sind aktuell spielerisch regelrecht in einem Rausch«, jubelte Pfullingens Trainer Kevin Schmidt. Sinnbildlich für den Pfullinger Lauf: Die Leistung des 18-jährigen Finn Beck. Er traf einmal und legte dreimal auf. »Er spielt aktuell auf einem unfassbaren Level«, so Schmidt.

Tim Gudovius mit Bekenntnis

Unspektakulär hingegen war der Betzinger 2:0-Auswärtserfolg beim FC Mittelstadt. »Wir haben einen dreckigen Sieg eingefahren, das Spiel war nicht ansehnlich«, sagte Betzingens Trainer Mario Kienle. Kritik äußerte er nicht an seiner Mannschaft, sondern am Mittelstädter Rasenplatz: »Man kann kaum spielen, man muss aufpassen, dass man sich nicht verletzt«, kritisierte Kienle.

Im Tabellenkeller hielt der SV Rommelsbach mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der SGM Dettingen/Glems II den Anschluss an das rettende Ufer. »Wir brauchen noch zwölf Punkte«, rechnete Rommelsbachs Trainer Tim Gudovius hoch. Die Gründe für die Abstiegssorgen erklärte Gudovius so: »Wir haben einen Kaderstamm von 15 Spielern, die Bank war heute mit Spielern bestückt die eigentlich schon mit dem Fußball aufgehört haben. Da müssen wir im Sommer nachlegen.« Sein Verbleib als Coach ist jedoch ligaunabhängig gesichert: »Ich bin einfach ein Rommelsbacher«. (GEA)