A-Liga Reutlingen: Pleiten für einige Topteams

REUTLINGEN. Im Gegensatz zu den Verfolgern gewann der souveräne Spitzenreiter VfL Pfullingen II am 9. Spieltag der Reutlinger A-Liga bereits am Freitag souverän im Heimspiel mit 5:1 gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen (wir berichteten).

Überraschend patzte Verfolger TSV Oferdingen. Beim 0:0 gegen Aufsteiger SV Walddorf II zeigten sich die Oferdinger weniger souverän als zuletzt. »Klar bin ich zufrieden mit dem Punkt, aber bin auch enttäuscht, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben«, sagte Walddorfs Trainer Fabian Schramm. Nachdem sich die Walddorfer anfangs zurückzogen, drehten sie nach einer halben Stunde auf. »Unser Problem ist die Offensive. Wir sind im Angriff noch zu unkonzentriert«, so Schramm.

Lichtenberger wechselt Ausgleich ein

Auch der SV Degerschlacht konnte nicht gewinnen. Im Heimspiel gegen den TSV Betzingen kam die Mannschaft von Heiko Lichtenberger nicht über ein 2:2 hinaus. Nachdem die Partie verhalten begann, trafen kampfstarke Betzinger mit der ersten Chance. »Danach drehten wir auf, trafen dreimal Aluminium«, so Lichtenberger. Nachdem die Betzinger in Hälfte zwei per Konter in Führung gingen, kamen die Degerschlachter ein zweites Mal zurück. Der eingewechselte Noah Bakar flankte auf den ebenfalls eingewechselten Luka Brendle, der einköpfte.

»Wir haben wieder in die Spur gefunden«, konstatierte Sickenhausens Trainer Philip Haile nach dem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Sondelfingen. Dabei waren es die Sondelfinger, die gut in die Partie starteten und sich mit der Führung belohnten. »Wir haben den Kampf angenommen und uns den Sieg in der zweiten Halbzeit verdient«, so Haile. Mann des Spiels war der eingewechselte Dominik Grauer, der nach langer Sperre erstmals wieder spielte und direkt doppelt traf.

Sessa trifft vierfach

Der SV Croatia Reutlingen II holte beim 5:3-Heimsieg gegen den SV Rommelsbach den ersten Sieg. »Wir haben das verdient«, erklärte Croatias Co-Trainer Tomislav Grujic. Dabei sah es nicht gut aus für Croatia. Nach gut einer Stunde führten nämlich die Rommelsbacher mit 3:1. »Dann haben wir umgestellt«, so Grujic. Der Plan ging auf. Herausragend hierbei: Giuliano Sessa. »Er hat heute vier Dinger gemacht und einen aufgelegt. Ich bin froh, dass er aus dem Urlaub zurück ist«, gab Grujic zu.

»Wir hätten nach dem 3:1 gewinnen müssen«, sagte Pliezhausens Abteilungsleiter Markus Oswald nach dem 4:4 gegen die SGM Dettingen/Erms II. In einer zerfahrenen Partie, die von Fehlern geprägt war, waren es Abwehrpatzer, die zu Toren führten. »Nach dem Dettinger Platzverweis in der 55. Minute hätten wir das Ding zumachen müssen. Einige Verletzungen hindern uns daran, in solchen Situationen adäquat zu wechseln«, analysierte Oswald.

Es kriselt weiterhin beim TSV Mähringen. »Wir haben heute die Leidenschaft vermissen lassen«, gab Mähringens Spielertrainer Marc Vollmer nach der 0:5-Derbypleite gegen den SV Ohmenhausen zu. Während die Mähringer mit ihren Chancen stets am Torwart Maximilian Sikorski scheiterten, bestachen die Ohmenhäuser mit Effizienz und einer guten Spielanlage. (GEA)