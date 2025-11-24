A-Liga Münsingen: Wildes Spiel in Bad Urach, TSV Holzelfingen auf Erfolgskurs

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Fußball-Kreisliga A schraubt der TSV Holzelfingen nach einem 3:1-Erfolg gegen den SV Lautertal weiter an seinem Punktekonto und steht nach 15 Partien mit 40 Zählern auf Tabellenplatz eins. »Lautertal hat in den letzten Spielen sehr stabil gespielt und auch gepunktet«, wusste Holzelfingens Coach Sven Bahnmüller. Anbrennen ließen seine Schützlinge trotzdem nichts. Nach knapp einer Stunde stand es 3:0 und Lautertal kam erst in der 90. Minute zum Ehrentreffer. »Die erste Halbzeit war durchwachsen, deswegen haben wir in der Pause an ein paar Stellschrauben gedreht. Wir hätten durchaus ein paar Tore mehr machen können.« Trotz der bisher tollen Saison greift Bahnmüller genau dieses Thema auf, wenn es um potenzielle Verbesserungen seines Teams geht: »Raum zur Verbesserung gibt es immer, doch im Spiel nach vorne dürfen wir gerne noch etwas flexibler werden und in entscheidenden Momenten gedankenschneller handeln.«

Der SV Hülben führt seine Siegesserie fort und gewinnt ein wildes Spiel beim FV Bad Urach mit 5:3. Dabei geriet die Luik-Elf schon nach fünf Minuten in Rückstand, ehe Hülbens Goalgetter Chris Locher in der zehnten Minute ausglich. "Es war von Beginn an klar, dass es ein Spiel des Willens wird", meinte Locher. Die erste halbe Stunde waren die Bad Uracher besser in der Partie, doch danach steigerten wir uns und haben den Sieg verdient mitgenommen."

Mit 1:2 verlor die TuS Metzingen II gegen die SGM Bremelau und scheiterte dabei an der eigenen Chancenverwertung. »Trotzdem möchte ich die Mannschaft loben«, meinte Antonio Grimaldi, Sportlicher Leiter der TuS. »Die Jungs haben gezeigt, was in ihnen steckt und die Entwicklung ist toll. Doch an der Torausbeute müssen wir noch arbeiten.« (ric)