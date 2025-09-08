A-Liga Münsingen: TSV Holzelfingen siegt 10:0 gegen TSV Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der TSV Holzelfingen zeigte sich in der Münsinger Fußball-A-Liga in Torlaune und bestätigte mit einem furiosen 10:0-Erfolg gegen die TSG Münsingen seine bärenstarke Form. »Das war okay heute«, meinte Trainer Sven Bahnmüller trocken, fügte aber an: »Wir haben sogar noch viele Chancen fahrlässig liegen gelassen. Im Moment sind wir alle sehr fokussiert und diszipliniert. Das Ziel ist es, uns stetig weiterzuentwickeln.«

Ein laut Trainer Andreas Zwickl »gerechtes Unentschieden« holte der FC Lichtenstein beim 1:1 bei der SGM Steinhilben/Trochtelfingen. Dabei gingen die ersten 45 Minuten an die Lichtensteiner, während die SGM das Heft in der zweiten Halbzeit an sich riss. »Wir haben es verpasst, unsere Führung vor der Pause auszubauen«, meinte Zwickl. »Letztlich verspielten beide Mannschaften hochkarätige Möglichkeiten zum Sieg.«

Mit einem 2:1-Sieg bei der SGM Bremelau/Granheim sicherte sich der FC Sonnenbühl den dritten Sieg im dritten Spiel. Über das gesamte Spiel hinweg ließen die Sonnenbühler von Trainer Jonathan Knehr (er coachte letzte Runde noch die Bremelauer) nur wenig zu, mussten durch einen unnötigen Ballverlust jedoch einen Rückstand hinnehmen. »Danach haben wir gut reagiert und sind schnell zurückgekommen«, meinte Knehr. »In der zweiten Halbzeit wurde es dann wilder und wir konnten zur Führung treffen.«

Locher trifft erneut dreifach

Der FC Engstingen ergatterte mit einem 2:1-Sieg gegen den FV Bad Urach den zweiten Dreier im dritten Spiel. »Ein Spiel auf nicht sehr hohem Niveau«, berichtete Engstingen Übungsleiter Bernd Hirschle. »Vor der Pause gelang beiden Teams wenig. Erst danach gestalteten wir das Spiel besser und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen.«

Der SV Hülben präsentiert sich weiter in starker Form. Gegen der SV Lautertal hagelte es beim 6:2 erneut Tore und Goalgetter Christian Locher traf abermals dreifach. Und Locher ist dabei nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg, wie er selber betonte: »Die Jungs geben sich trotz Rückschlägen nicht auf, das ist schon toll zu sehen. Im Moment sind wir sehr zufrieden mit neun Punkten aus vier Spielen.« Die 15 Tore aus diesen vier Partien können sich ebenfalls sehen lassen.

Die TuS Metzingen II musste sich bei der SGM Oberstetten mit 0:4 geschlagen geben. Dabei spielt die Urlaubszeit eine Rolle, die die Mannschaft von Trainer Ali Abele diesmal nicht kompensieren konnte. »In der vergangenen Woche konnten wir noch mit Spielern aus der ersten Mannschaft auffüllen«, berichtete Antonio Grimaldi, der Sportliche Leiter der TuS. »Man bemerkte konditionelle und spielerische Defizite. Nun ist es am Trainerteam, den Trainingsrückstand einiger Spieler aufzuholen, denn das Potenzial für einen Mittelfeld-Platz ist definitiv vorhanden«. so Grimaldi.

Der SV Würtingen feierte Tim Bossert, der gegen den forschen Aufsteiger SV Auingen in der Nachspielzeit den 1:1-Endstand herstellte. (GEA)