A-Liga Münsingen: TSV Holzelfingen siegt im Topspiel, FC Engstingen in Lauerstellung

MÜNSINGEN. Mit einem 4:1-Erfolg bei der SGM Bremelau/Granheim entschied der TSV Holzelfingen das Topspiel der Fußball-A-Liga Münsingen für sich. Dabei lobte Holzelfingens Coach Sven Bahnmüller im Vorfeld noch die SGM und sah sie unter den Favoriten im Kampf um den Aufstieg. Doch Bahnmüller wusste diesen Erfolg auch einzuordnen: »In der Höhe war es wahrscheinlich zu deutlich. Aber so etwas nehmen wir auch gerne mal mit. In der ersten Halbzeit haben wir zu sorglos agiert, in Hälfte zwei haben wir den Vorsprung dann souverän ins Ziel gebracht.« Sein Gegenüber Jannik Lehner gab sich frustriert: »In entscheidenden Momenten fehlt es uns zurzeit am nötigen Selbstvertrauen, da waren die Holzelfinger sehr konsequent. Das fehlende Selbstvertrauen müssen wir uns in den kommenden Wochen mit harter Arbeit zurückholen, denn die Qualität ist auf jeden Fall da.«

Auf Platz zwei liegt der FC Engstingen, der seine Aufgabe gegen den formstarken SV Lautertal mit einem 2:1-Sieg meisterte. Engstingens Trainer Bernd Hirschle zeigte sich zufrieden: »Wir haben das Spiel über die gesamte Zeit kontrolliert und haben dominant aufgespielt.« Fünf Minuten vor Schluss kam Lautertal noch zum Anschlusstreffer. »Es wurde aber nicht mehr eng«, meinte Hirschle. »Alles, was der Gegner versucht hat, haben wir gut verteidigt. Eigentlich sollten wir noch zwei Tore mehr schießen.«

TuS II beendet Durststrecke

Nach über einem Monat ohne Sieg gelang es der TuS Metzingen II, mit einem 3:1 über die SGM Hayingen den langersehnten zweiten Dreier der Saison zu holen. »Wir stehen zu Unrecht so weit unten in der Tabelle«, meinte Antonio Grimaldi, Sportlicher Leiter der TuS. »Wir hatten viel Ballbesitz und Kontrolle und überzeugten mit geduldigem Spielaufbau.« Grimaldi glaubt, dass dies erst der Startschuss für die junge Mannschaft gewesen sein kann: »Die Jungs haben heute ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir sind alle überzeugt von ihnen. Nun gilt es, weiter hart zu arbeiten, um die nächsten Schritte zu gehen.«

Der FC Sonnenbühl lässt beim 1:1 gegen die SGM Oberstetten wichtige Punkte im Kampf um Platz eins oder zwei liegen. Coach Jonathan Knehr war bedient: »Wir waren heute nicht clever genug. Gefühlt hatten nur wir in der ersten Halbzeit den Ball, aber machen zu wenig daraus. Trotzdem auch ein Lob an den Gegner, der sehr leidenschaftlich verteidigt hat.«

Der SV Hülben springt nach einem 6:0-Erfolg gegen die TSG Münsingen am FC Sonnenbühl vorbei auf Platz drei. Dabei traf Topscorer Chris Locher einmal mehr dreifach, weiß aber auch, woran es seiner Mannschaft zurzeit noch mangelt: »Die Ergebnisse stimmen weitgehend, doch wir haben noch keine Konstanz drin. Ein Beispiel gab es auch heute: Wir spielen eine tolle erste Hälfte, doch nach der Pause stellen wir das Spielen komplett ein. Doch wir arbeiten an diesem Thema und werden uns Stück für Stück weiterentwickeln.« (ric)