A-Liga Münsingen: SV Würtingen überrascht, Holzelfingen reitet Erfolgswelle

MÜNSINGEN. Der TSV Holzelfingen reitet in der Fußball-A-Liga Münsingen weiter auf der Erfolgswelle. Nach einem 2:1-Sieg über den formstarken TSV Wittlingen zeigte sich Trainer Sven Bahnmüller zufrieden: »Es war der erwartet schwere und unangenehme Gegner. Umso mehr freuen wir uns über den Sieg.« Gleich nach 40 Sekunden netzte der Tabellenführer in Person von Simeon Haupt ein, danach geschah lange nichts. »Wir haben die ersten 15 Minuten ein sehr starkes Spiel abgeliefert«, meinte Bahnmüller. »Doch wir haben einige gute Möglichkeiten liegen gelassen.« Nach dem 2:0 durch Lukas Gauss (86.) schien die Partie entschieden, doch Wittlingens Esso Hashral verkürzte noch einmal (89.). »Selbst danach vergeben wir noch einige Chancen, die Partie endgültig zu beenden. Doch hinten haben wir so gut wie nichts zugelassen«, so Bahnmüller.

Dem SV Würtingen gelang mit einem 1:0-Erfolg über den SV Lautertal ein Überraschungssieg. Damit feierte das Team von Trainer Peter Konietzny den zweiten Saisonerfolg. »Wir haben heute sehr wenig zugelassen, ich glaube, das war heute der Schlüssel«, so der Coach. »In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir genau so weiterspielen wollen und die zwei, drei Chancen, die sich uns vorne bieten, so gut wie möglich nutzen wollen.« Im Vergleich zum Vorjahr stehen die Würtinger besser da. Nach neun Spielen stehen neun Punkte auf dem Konto und tabellarisch lässt man fünf Mannschaften hinter sich. »Wir sind alle ein bisschen reifer geworden«, findet Konietzny. »Wir agieren taktisch besser und deshalb stehen wir momentan nicht so schlecht da.«

FC Sonnenbühl verspielt Punkte

Die SGM Bremelau findet nach einem 3:1-Sieg bei der SGM Steinhilben/Trochtelfingen in die Erfolgsspur zurück. »Nach dem Rückstand haben die Jungs heute eine sehr gute Moral gezeigt«, befand Bremelaus Spielertrainer Jannik Lehner, der seinerseits zwei Tore zum Erfolg beisteuerte. Steinhilbens Pressewart Michael Eberle gratulierte dem Gegner zu einem verdienten Auswärtserfolg: »Wir haben uns heute viel vorgenommen und waren auch gut in der Partie drin. Doch in der zweiten Hälfte nutzte Bremelau ihr spielerisches Übergewicht eiskalt aus.«

Der FC Sonnenbühl verliert am oberen Ende der Tabelle weiter an Boden und musste sich gegen die TuS Metzingen II mit einem 2:2-Remis begnügen. »Es war ein Spiel mit offenem Visier. Beide Mannschaften vergaben etliche Tormöglichkeiten«, meinte Sonnenbühls Übungsleiter Jonathan Knehr. »Momentan stehen wir uns selbst ein wenig im Weg. Wir nutzen unsere guten Phasen in Spielen nicht völlig aus. Doch wir arbeiten an diesem The-ma und fokussieren uns nun auf das Spiel gegen den FC Engstingen.« Nach einem 5:1-Sieg bei der SGM Hayingen bleibt der FC Engstingen an Tabellenführer Holzelfingen dran. Nach frühem Rückstand bewies die Hirschle-Elf Moral und drehte die Partie. Bennett Werz und Mika Gloz trafen zweifach. (GEA)