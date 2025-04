A-Liga Münsingen: Sonnenbühl feiert Derbysieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Im fünften Spiel der Rückserie gelang dem TSV Holzelfingen mit einem 2:0 (1:0) gegen den FC Römerstein der erste dreifache Punkterfolg. Pressewart Lukas Gauß gab sich zufrieden: »Wir haben von der ersten Sekunde an diszipliniert gespielt und nur wenig zugelassen. Dazu haben wir in den entscheidenden Momenten unsere Chancen in Tore umgemünzt.« Damit bringt der TSV wichtige Zähler zwischen sich und die Abstiegszone.

Der dritte Sieg in Folge und immer noch ungeschlagen nach der Winterpause – das trifft auf die Fußballer der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten zu. Mit einem 4:2 (1:1)-Erfolg über den SV Hülben schinden die Schützlinge von Trainer Ralf Tress weiter Eindruck und klettern in der Tabelle. »Im Moment passt die Trainingsleistung«, schwärmte Tress. »Wir zeigen großen Kampfgeist und die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist großartig. Heute kam außerdem eine gute Chancenverwertung hinzu.«

Bremelau lässt Federn

Für den Aufstiegsaspiranten SV Bremelau/Granheim gab es beim TSV Wittlingen eine überraschende 0:1 (0:0)-Niederlage. Dabei sprach Trainer Jonathan Knehr von verschenkten Punkten. »Das war sehr ärgerlich, vor allem, weil wir dem Gegner einen Elfmeter geschenkt haben und sie ansonsten zu keinen Chancen kamen. Wir haben mit dem Ball einfach zu wenig angefangen.«

Währenddessen erledigten Spitzenreiter TSG Upfingen (4:0 in Münsingen) und der SV Lautertal (1:0 in Steinhilben) – das Überraschungsteam nimmt Platz drei ein – ihre Hausaufgaben. Und auch der Zweite FC Sonnenbühl konnte mit einem 1:0 (1:0)-Sieg im Derby gegen den FC Engstingen das Tempo der Spitzengruppe mitgehen. »Absolut wichtige drei Punkte, da es eine enge Kiste war«, meinte Sonnenbühls Trainer Sascha Flaig. »Die erste Halbzeit gehörte uns, doch im zweiten Durchgang mussten wir leiden.« (ric)