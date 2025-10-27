A-Liga Münsingen: FC Lichtenstein bremst den FC Engstingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Münsinger Kreisliga A übernahm der TSV Holzelfingen wieder die Tabellenführung. Die Niederlage gegen den SV Hülben aus der vergangenen Woche schüttelten die Schützlinge von Trainer Sven Bahnmüller aus den Klamotten und schickten den FV Bad Urach mit 5:0 auf den Heimweg. »Wir haben uns durch diese Niederlage nicht umwerfen lassen«, meinte Bahnmüller. »Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und letztlich verdient gewonnen.« Simeon Haupt tat sich als dreifacher Torschütze hervor.

Der FC Engstingen hingegen musste beim FC Lichtenstein Federn lassen und verlor die Partie mit 1:2. »Wir haben mit dem frühen 0:1 kämpfen müssen«, sagte Trainer Bernd Hirschle. Dabei hatten die Engstinger viele Chancen, darunter einige Aluminiumtreffer. Außerdem musste Kapitän Markus Vöhringer nach knapp zehn Minuten mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. »Das hat uns auf jeden Fall sehr aus dem Konzept gebracht«, gab Hirschle zu. Sein Gegenüber Andreas Zwickl bejubelte die drei Punkte: »Wir haben heute die Platzverhältnisse angenommen und eine große Laufbereitschaft gezeigt. Dabei hat uns der Gegner hinten reingedrückt. Am Ende wollten wir es aber mehr.« Abschließend sendete Zwickl Genesungswünsche an Markus Vöhringer.

Ralf Luik zufrieden

Der SV Hülben bestätigte seine starke Form mit einem 3:1-Erfolg bei der SGM Steinhilben. Damit rücken die Jungs um Trainer Ralf Luik weiter an das Spitzenduo heran. »Das Spiel wird wohl keinen Schönheitspreis gewinnen«, meinte Luik scherzhaft. »Wir haben trotzdem alles reingeworfen und sind definitiv zufrieden, wie es im Moment bei uns läuft.«

Für den FC Sonnenbühl geht es nicht so richtig vorwärts. Gegen den SV Lautertal kam die Knehr-Elf nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei fand Trainer Jonathan Knehr trotzdem lobende Worte für seine Schützlinge: »Die Jungs waren sehr engagiert und haben einen tollen Willen gezeigt. Nur gelang es uns vorne einmal mehr nicht, die Tore zu schießen.« Die TuS Metzingen II kommt in Fahrt. In Münsingen gab’s ein 4:2. Doch ein tolles Spiel sah Antonio Grimaldi nicht: »Ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften. Dennoch konnten wir diese Pflichtaufgabe lösen.«

Der formstarke TSV Wittlingen musste sich in Bremelau 0:1 geschlagen geben. Wittlingens Spielertrainer Moritz Krohmer trauerte einem verlorenen Punkt hinterher: »Die erste Halbzeit haben wir verschlafen, doch nach einem guten zweiten Durchgang – und einigen guten Chancen – wäre ein Remis möglich gewesen.«

Nach sieben sieglosen Partien (darunter fünf Punkteteilungen) gelang es dem SV Auingen, mit einem 2:1-Erfolg gegen die SGM Oberstetten den dritten Saisonerfolg einzufahren. »Ich wollte eine Reaktion auf die schlechte Leistung in der vergangenen Woche sehen – und die gab es«, meinte Coach Stephan Maier. »Spielerisch war das nicht unsere beste Vorstellung, doch in Summe sind wir als Aufsteiger im Soll.« Der SV Würtingen verlor das Kellerduell gegen die SGM Hayingen mit 1:3. Samuel Knorr erzielte für die feldüberlegenen Hayinger zwei Tore. (GEA)