A-Liga Münsingen: FC Engstingen mit furiosem Sieg gegen Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Aufstiegsanwärter in der Münsinger Fußball-Kreisliga A waren fleißig am Punktesammeln – mit Ausnahme des Überraschungsteams SV Lautertal, der zu Hause eine 2:4 (1:1)-Niederlage gegen die SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten hinnehmen musste. »Das war seit langer Zeit mal wieder ein schlechtes Ergebnis, aber gleichzeitig ein verdienter Sieg der Hayinger«, gab Lautertals Spielertrainer Pascal Maier zu. »Es haben uns ein paar Prozent gefehlt und vorne haben wir unsere Chancen nicht wie gewohnt genutzt, was der Gegner auf der anderen Seite besser gemacht hat.« Damit gerät der auf Rang vier abgerutschte SV Lautertal im Kampf um die vorderen Plätze ein wenig ins Hintertreffen.

Der Tabellenzweite FC Sonnenbühl löste seine Aufgabe gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen spektakulär mit 5:3 (2:2) und holte dabei einen frühen 0:2-Rückstand auf. Co-Trainer und Torschütze Savvas Avramidis pustete durch: »Wir hätten es uns auch einfacher machen können. Wir haben uns die Gegentore selbst eingeschenkt, sind aber noch vor der Pause zum Ausgleich gekommen. Letztlich ein verdienter Erfolg in einem Spiel voller Höhen und Tiefen.«

Upfingen siegt nach Rückstand

Auch der Tabellenerste TSG Upfingen hatte beim 2:1 (0:0)-Sieg gegen den TSV Wittlingen große Mühe. Die Mannschaft von Trainer Ralf Luik konnte sich in der ersten Halbzeit nicht belohnen, verlor durch einen Platzverweis einen Spieler und musste dann einem 0:1-Rückstand hinterlaufen. »Ich bin sehr stolz auf meine Jungs«, freute sich Luik. »Sie haben nie aufgegeben und auch mit nur zehn Mann alles reingeworfen. Letztlich war es ein verdienter Sieg, da wir fast nur auf ein Tor gespielt haben.«

Durch den Patzer des SV Lautertal und des eigenen 2:1 (1:1)-Erfolgs gegen den FC Römerstein springt die SGM Bremelau/Granheim auf den dritten Platz. »Eine tolle Steigerung im Vergleich zur Vorwoche«, meinte SGM-Trainer Jonathan Knehr. »Auf dem Papier ein enges Resultat, doch wir haben das Spiel bestimmt.«

Im unteren Tabellendrittel gelang dem FC Engstingen gegen den FV Bad Urach mit einem furiosen 4:3 (2:1)-Sieg ein Schritt in Richtung Klassenerhalt. Engstingens Trainer Bernd Hirschle war kritisch, aber auch voll des Lobes über seine Schützlinge: »Nach dem guten Start fehlte es etwas an der Körpersprache.« Hirschle stellte schließlich inder Halbzeitpause das System um. »Danach bekamen wir wieder Zugriff und erspielten uns viele gute Chancen. Bad Urach presste uns das gesamte Spiel sehr hoch, doch die Jungs hatten dafür immer eine Lösung.«

An einem torreichen Spieltag ließen sich auch die formstarken Fußballer der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten nicht zwei Mal bitten und schossen den SV Würtingen mit 7:2 (3:2) vom Sportplatz. »In der ersten Halbzeit konnten wir nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen«, gab sich Oberstettens Trainer Ralf Tress, der einst in Würtingen tätig war, streng. »Doch in Durchgang zwei setzten wir den Gegner permanent unter Druck und haben letztlich auch in der Höhe verdient gewonnen.« (GEA)