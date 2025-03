A-Liga Münsingen: Derby-Sieg für FV Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Kreisliga-A-Münsingen macht die TSG Upfingen dort weiter, wo sie am Ende der Hinrunde aufgehört hat. Mit 5:1 (3:1) gewann das Team von Trainer Ralf Luik beim TSV Holzelfingen und festigt Platz eins. »Wir haben heute vor allen Dingen Fußball gearbeitet«, meinte Luik mit Verweis auf den Rasen. »Wir standen sehr stabil und haben den Holzelfingern kaum etwas angeboten. Nach dem 3:1 haben wir uns leider zu viel Zeit gelassen, das Spiel endgültig zu entscheiden. Ansonsten war alles top.«

Der SV Würtingen hat beim 0:2 (0:1) bei der SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten die Chance verpasst, im Kampf gegen den Abstieg Boden gut zu machen. Würtingens Raphael Schaible war bedient: »Das Spiel heute war entsprechend des Untergrunds in Zwiefalten bescheiden.« Doch er bleibt positiv: »Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und sind motiviert, uns in den kommenden Wochen aus der gefährlichen Zone zu kämpfen.«

Nach den ersten drei Punkten über-haupt in der vergangenen Woche, bestätigte die TSG Münsingen den vorsichtigen Aufwärtstrend mit einem 1:1 (0:1) bei der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten. Dabei spielten die Schützlinge von Trainer Avdu Hajzeraj eine ganze Halbzeit in Unterzahl, doch schafften den Ausgleich in Person von Esso Hashral in der 91. Spielminute. Damit kämpft sich die TSG langsam heran, doch bis zum rettenden Ufer fehlen noch stolze 13 Zähler.

Lautertal obenauf

Der SV Lautertal bleibt weiter dran. Das tabellarisch direkte Duell gegen den SV Hülben gewannen die Jungs um Spielertrainer Pascal Maier knapp mit 1:0 (1:0). »Es war das erwartet enge Spiel«, pustete Maier nach der Partie durch. »Im ersten Durchgang haben wir eine gute Vorstellung gezeigt und gehen verdient in Front. Halbzeit zwei gehörte dann dem Gegner, doch wir haben es über die Zeit gerettet. Ein gelungener Start in die Rückserie, so haben wir uns das vorgestellt.«

Ebenso oben dran bleiben die Fußballer des FC Sonnenbühl. Mit einem 6:0 (2:0)-Heimerfolg über den FC Römerstein erledigte man seine Hausaufgaben und rückt vorerst auf Rang zwei, am SV Bremelau (spielfrei) vorbei. Co-Trainer Savvas Avramidis zeigte sich zufrieden: »Es war ein toller Auftritt unserer Mannschaft. Zwar haben wir die Generalprobe in der vergangenen Woche verbockt, doch heute waren die Jungs wieder fokussiert.« Außerdem hatte Avramidis noch ein paar lobende Worte für seine Spieler übrig: »Heute waren die Jungs sehr leidenschaftlich, sie haben Wille gezeigt, aber vor allem der Teamgeist hat uns vorangetrieben.« Goalgetter Simeon Müller bestach einmal mehr und führte seine Farben mit vier Toren fast im Alleingang zum Erfolg.

Der FV Bad Urach konnte die Schmach von letzter Woche (2:3 bei Münsingen) wiedergutmachen und bezwang den TSV Wittlingen mit 1:0 (1:0). Coach Serhan Öner wirkte erleichtert: »Ich habe sie erwartet und die Spieler haben die Reaktion gezeigt. Das war gut und wichtig. Wir haben sehr guten Fußball gezeigt und uns einige Großchancen erarbeitet.« (GEA)