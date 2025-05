A-Liga Münsingen: 6:3-Sieg der TSG Upfingen über SV Hülben - SV Würtingen geht 0:11 unter

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. An der Spitze der Münsinger Kreisliga A bleibt es spannend. Ein Grund dafür ist der FC Sonnenbühl, der gegen das Überraschungsteam und den Mitkonkurrenten SV Lautertal nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. »Ein wichtiges Spiel und gefühlt haben wir zwei Punkte verloren«, meinte Sonnenbühls Co-Spielertrainer Savvas Avramidis. Trotz vieler Chancen und einer guten Defensivarbeit war es den Sonnenbühlern nicht vergönnt, das zweite Tor zu erzielen. »Wir waren einmal nachlässig und bekamen direkt das Gegentor. Danach verpassten wir es, uns für unsere tollen Aktionen zu belohnen.« Doch Avramidis blickt zuversichtlich auf die verbleibenden Partien: »Wir, das Trainerteam, sind sehr zufrieden, wie sich die Jungs jedes Mal auf dem Platz aufopfern. Jetzt heißt es, erholen und zurück in die Spur finden.« Lautertals Coach Pascal Maier gab sich zufrieden: »Ein Punktgewinn für uns. Kämpferisch eine gute Leistung, mit leichter Überlegenheit der Sonnenbühler. In Durchgang zwei haben sich beide Mannschaften neutralisiert.«

Durch diese Punkteteilung und den eigenen 6:3-Erfolg gegen den SV Hülben, sprang die TSG Upfingen erneut am FC Sonnenbühl vorbei an die Tabellenspitze. Dabei war die Partie schon vor dem Pausentee ein offener Schlagabtausch mit stattlichen acht Toren.

Unglaubliches spielte sich beim 11:0-Sieg der SGM Bremelau/Granheim gegen den SV Würtingen ab. Ein Schützenfest, wie es im Buche steht. Trainer Jonathan Knehr war angetan: »Ein nahezu perfektes Spiel. Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir verlangt haben.« An diesem Nachmittag ragten vor allem David Leicht, Nico Baier und Fabian Franz heraus, die alle mit drei Toren glänzten konnten und ihre Farben damit wieder richtig ins Gespräch um die Aufstiegsplätze brachten. »Das hat richtig Spaß gemacht«, meinte Knehr abschließend.

Oberstettens Serie hält

Dem TSV Holzelfingen ist mit einem 2:1-Erfolg im Derby gegen den FC Engstingen ein wichtiger Schritt raus aus der gefährlichen Zone gelungen. Pressewart Lukas Gauß war zufrieden: »Von der ersten Sekunde an waren wir da und hätten zu Pause sogar mit 3:0 in Führung sein können.« Von den Engstingern, die in Durchgang eins noch sehr blass waren, kam in der zweiten Halbzeit etwas mehr. »Es hatten dann beide Teams Chancen auf das Tor, doch letztlich konnten wir die drei Punkte mit viel Wille und Leidenschaft zu Hause behalten«, so Gauß.

Die SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten ist derzeit nicht zu stoppen und setzte ihren Lauf von acht Spielen ohne Niederlage fort. Nach dem 3:1 gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen erklärte Trainer Ralf Tress das Erfolgsrezept: »Die klare Taktik und die konsequente Umsetzung auf dem Platz helfen uns. Jeder Spieler kennt seine Rolle und weiß, was von ihm erwartet wird.« Außerdem lobte Tress eine weitere wichtige Säule seines Teams: »Unsere erfahrenen Spieler, die die jüngeren mit ihrem Know-How unterstützen, sind extrem wertvoll.« (GEA)