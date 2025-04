A-Junioren SSV Reutlingen: Noah-Elias Maurer nimmt Maß

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen steuern in der DFB-Nachwuchsliga weiter auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer Maik Stingel gewann vor 200 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion gegen den SSV Ulm 1846 mit 3:1 (0:1) und liegt damit punktgleich mit Spitzenreiter SC Freiburg auf dem zweiten Platz. Mehr noch: Die Reutlinger haben sich mittlerweile in eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um ein Bundesliga-Ticket für die nächste Saison gebracht. Die ersten Vier erhalten die Startberechtigung, und der SSV hat bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Dritten SV Darmstadt 98.

»Die erste Halbzeit gegen Ulm war nicht gut. Da haben wir unser spielerisches Vermögen nicht auf die Platte bringen können«, berichtet Stingel. Der 0:1-Halbzeitrückstand ging deshalb in Ordnung, so der Coach. Für Ulm traf Linus Mahle, der Bruder des Ex-Reutlingers Marius Mahle (mittlerweile Karlsruher SC II). »In der zweiten Halbzeit zeigten wir ein ganz anderes Gesicht«, erklärte Stingel. Die Reutlinger trumpften nun groß auf und kamen nach Vorarbeit von Jonathan Hageloch und Marko Zrilic durch Henoch Grauer zum Ausgleich.

SSV-B-Junioren im Aufwärtstrend

Noah-Elias Maurer stellte schließlich mit zwei weiteren Treffern den 3:1-Endstand her. Beim 2:1 war er nach einer Flanke von Giuliano Iannuzzi per Kopf erfolgreich. Das 3:1 erzielte er mit einem Schuss aus 30 Metern. »Da hat er sein Herz in beide Hände genommen, und ich dachte schon, wieso zieht er denn jetzt aus dieser Entfernung ab«, erzählte Stingel von seinen Gedanken bei diesem Treffer. Für Maurer war’s bereits das sechste Tor in der Nachwuchsliga. Damit ist er in der Torschützenliste die Nummer zwei hinter Mika Reifsteck vom SC Freiburg, der mit sieben Erfolgen notiert wird.

Die Oberliga-B-Junioren des SSV Reutlingen erkämpften sich beim SC Freiburg II nach einem 0:3- und 1:4-Rückstand ein 4:4-Unentschieden. Das Team von Trainer Sercan Simsek unterstrich seinen Aufwärtstrend, hat aber den Klassenverbleib noch nicht in der Tasche. Drei Teams steigen ab. Der Drittletzte Freiburg II hat 18 Punkte, der Viertletzte SG Großaspach 20 und der SSV als Fünftletzter 22 Zähler. In der Hinrunde holten die Reutlinger in elf Spielen lediglich zwölf Punkte.

In der A-Junioren-Verbandsstaffel entführte der VfL Pfullingen beim 3:1 (2:1) beide Punkte aus Bietigheim-Bissingen und rückte in der Tabelle auf Platz acht vor. Vor allem in den ersten 30 Minuten drückten die Pfullinger dem Spiel ihren Stempel auf. Ante Boras und Justin Frey mit einem sehenswerten Kopfballtreffer brachten den VfL mit 2:0 nach vorne. Den dritten Pfullinger Treffer markierte Philipp Babij. Die B-Junioren des VfL Pfullingen untermauerten in der Verbandsstaffel ihren respektablen siebten Platz mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FV Ravensburg. Das von Alex Tadic trainierte Pfullinger Team war über weite Strecken der Partie spielbestimmend. Adnan Siljic brachte den VfL in der 45. Minute in Führung. Nach 64 Minuten wurde Kristian Matic im Strafraum mit einem Foul gestoppt. Matic selbst verwandelte den Elfmeter zum 2:0-Endstand. (GEA)