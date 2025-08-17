A-Junioren des SSV Reutlingen ziehen sich achtbar aus der Affäre

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Abenteuer DFB-Pokal ist für die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen beendet. Das Team von Trainer Maik Stingel, in der Punkterunde in der Oberliga Baden-Württemberg angesiedelt, musste sich dem Bundesligisten SC Paderborn mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. »Ich bin zufrieden, wie wir uns phasenweise präsentiert haben«, lautete das Fazit von Stingel. »Ich bin guter Dinge für die Oberliga-Runde.« Der SSV durfte übrigens zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit seinen A-Junioren am DFB-Pokal-Wettbewerb teilnehmen. Das Ticket dafür hatte sich das Stingel-Team mit dem Verbandspokal-Triumph in der vergangenen Saison gesichert.

In der ersten halben Stunde begegneten sich beide Teams von 130 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion auf Augenhöhe. Für die Reutlinger durfte sogar die bis dahin größte Torchance notiert werden: In der 18. Minute wurde Elyasa Isik von Niko Lucic in Szene gesetzt. Der Sohn von Balingens Regionalliga-Trainer Murat Isik steuerte allein in Richtung Paderborner Gehäuse, scheiterte aber am stark reagierenden Konstantin Sommer. Der SSV zeigte weitere gut vorgetragene Angriffe. Schüsse von Tim Riehle und Kjell Otterbach verfehlten knapp ihr Ziel.

Zwei Tore in vier Minuten

Schließlich bog der Nachwuchs des Zweitligisten innerhalb von vier Minuten auf die Siegerstraße ein. Nach 37 Minuten brachte Lasse Eickel Paderborn in Führung. Apropos Eickel: Der wuchtige Angreifer machte die Bälle im Angriffszentrum exzellent fest und war immer brandgefährlich. Man darf gespannt sein, ob er eines Tages in den oberen Ligen für Furore sorgen kann. Eine bärenstarke Leistung bei Paderborn lieferte auch der defensive Mittelfeldspieler Paul Wollenberg ab.

Wenige Sekunden nach dem 0:1 verpasste Eickel hauchdünn den zweiten Treffer, der schließlich in der 40. Minute registriert wurde. Nach Vorarbeit von Eickel traf Max Riedemann. »Wir sind gut ins Spiel reingekommen, hatte eine große Chance, ehe wir durch blöde Fehler zwei Gegentore kassiert haben«, ließ SSV-Kapitän Mika Stauss die 90 Minuten Revue passieren. In der zweiten Hälfte, so Stauss, hätten die Kräfte nachgelassen (»da fehlten uns die Körner«). In der 73. Minute fiel schließlich der dritte Treffer für Paderborn. Nach einem Patzer von Torhüter Etienne Birkhofer staubte Danell Luvambanu ab.

Oberliga-Start am 7. September

Stingel schlug in die gleiche Kerbe. Paderborn verfolge in der Bundesliga große Ziele und wolle sich für die Liga A in der Rückrunde qualifizieren. Das Team aus Ostwestfalen habe schon zwei Punktspiele bestritten, während der SSV zuletzt eine Pause einlegte und erst vor einer Woche wieder ins Training einstieg. Der Reutlinger Kommandogeber musste gegen Paderborn auf drei wichtige Akteure verzichten. Mehrere Spieler kamen aus Verletzungen zurück. So absolvierte Luis Gospodnetic sein erstes Spiel seit neun Monaten. In der Oberliga geht es für den SSV am 7. September mit einem Heimspiel gegen die TSG Balingen los. (GEA)