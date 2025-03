A-Junioren des SSV Reutlingen nicht zu stoppen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen surfen weiter auf einer Erfolgswelle. Das Team von Trainer Maik Stingel gewann in der DFB-Nachwuchsliga (Hauptrunde B) beim SSV Ulm 1846 mit 2:1 (1:0) und liegt ungeschlagen auf dem dritten Platz, nur einen Punkt hinter dem FC Augsburg und SC Freiburg. »Wir sind mega happy. Das hätten uns die Wenigsten zugetraut«, jubelt Stingel. Dass eine SSV-Nachwuchs-Mannschaft in der höchsten deutschen Klasse eine dermaßen gute Rolle spielt, ist in der Tat bemerkenswert. Auch vor dem Hintergrund, dass viele Kontrahenten ein Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ) betreiben.

Der Sieg gegen die Ulmer »Spatzen« auf dem Rasenplatz in Albeck war hochverdient. Die Ulmer hätten in der zweiten Halbzeit »nur einmal bei einem Freistoß auf unser Tor geschossen«, berichtet Stingel. Im ersten Durchgang vergaben zunächst Marko Zrilic und Jonathan Hageloch gute Gelegenheiten. Zudem wurde ein Freistoßtor von Zrilic aberkannt (Stingel: »Das war fragwürdig«). In der 39. Minute schließlich brachte Zrilic die Reutlinger nach einem Zuspiel von Noah-Elias Maurer in Führung. Das 2:0 in der Schlussminute erzielte Maxim Schmalz nach einem Pass von Zrilic. Das Anschlusstor für Ulm fiel in der fünften Nachspielminute. Der SSV, der in Ulm auf die Stammkräfte Manuel Walz, Mika Stauss und Elia Reichardt verzichten musste, erwartet am Sonntag (14 Uhr) an der Kreuzeiche den SC Freiburg.

Die Verbandsstaffel-A-Junioren des VfL Pfullingen mussten sich im Kellerduell beim Schlusslicht SF Schwäbisch Hall mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden begnügen. Das VfL-Team von Trainer Alexander Blehm hatte das Spiel unter Kontrolle, dennoch dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Fabiano Martins Freitas mit seinem achten Saisontreffer das Pfullinger Führungstor markierte. Pech für den VfL: Das 1:1 fiel in der fünften Nachspielminute durch ein Eigentor. Die Pfullinger Verbandsstaffel-B-Junioren bezwangen den 1. FC Normannia Gmünd mit 2:1 (1:0) und verbesserten sich in der Tabelle auf Platz fünf. Adnan Siljic erzielte beide Tore für den VfL. Trainer Alex Tadic lobte seine Elf für »eine starke Leistung in den ersten 65 Minuten«. (GEA)