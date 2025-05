A-Junioren des SSV Reutlingen kämpfen um den Verbleib in der Bundesliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gibt's ein Happy End? Oder ist am Samstag gegen 14.50 Uhr Katzenjammer angesagt? Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen kämpfen ab 13 Uhr beim SC Freiburg um ein Ticket für die Bundesliga-Saison 2025/26. »Wir können stolz darauf sein, was wir in dieser Runde abgerissen haben«, erklärt SSV-Trainer Maik Stingel. »Wenn wir es schaffen, wären wir die erste SSV-Mannschaft, die sich in der höchsten Klasse halten würde.«

Rückblick: Am 13. April dachten manche, der Fisch sei geputzt, die Qualifikation geschafft. Der SSV muss unter den ersten Vier landen, um in die Bundesliga einzuziehen. Damals rangierten der FC Augsburg, SC Freiburg und Reutlingen mit jeweils 16 Punkten auf den ersten drei Plätzen. Doch zuletzt setzte es für das Stingel-Team beim SV Sandhausen (2:3) und gegen Darmstadt 98 (1:3) zwei Niederlagen. In der Tabelle sieht es nun wie folgt aus: Augsburg (25 Punkte) liegt vor Freiburg (22), Darmstadt (17), Reutlingen (16) und Sandhausen (15). An diesem Samstag gastieren die Achalmstädter in Freiburg, Augsburg spielt gegen Darmstadt und Schlusslicht SV Gonsenheim (6) erwartet Sandhausen. Die Szenarien:

- Der SSV gewinnt: »Wir haben es immer noch in der eigenen Hand«, betont Stingel. Mit einem Dreier beim SC Freiburg, gegen den es in der Vorrunde eine 2:3-Heimniederlage gab, kann das Team um Kapitän Manuel Walz das Bundesliga-Ticket lösen. »Freiburg hat eine extrem hohe individuelle Qualität«, weiß Stingel vor dem Showdown im altehrwürdigen Mösle-Stadion.

- Der SSV spielt Unentschieden: Bei einem Punktgewinn in Freiburg bleiben die Reutlinger in der Bundesliga, wenn Sandhausen in Gonsenheim nicht gewinnt oder Darmstadt in Augsburg verliert, weil dann der SSV wegen der besseren Tordifferenz vor Darmstadt wäre.

- Der SSV verliert: Auch bei einer Niederlage muss beim SSV in Sachen Bundesliga noch nichts verloren sein. Allerdings richten sich die Augen dann nach Gonsenheim. Dort müsste Sandhausen verlieren, damit Reutlingen jubeln dürfte. Bei einem Unentschieden würde Sandhausen das Stingel-Team wegen der besseren Tordifferenz überholen.

Für die SSV-Youngster ist die Saison nach der Partie in Freiburg noch nicht gelaufen. Mindestens noch ein Highlight gibt es - am Mittwoch, 21. Mai (19 Uhr), erwarten die Reutlinger an der Kreuzeiche im Verbandspokal-Halbfinale den VfB Stuttgart. Der Sieger duelliert sich im Endspiel am 29. Mai mit dem SGV Freiberg. (GEA)