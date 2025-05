A-Junioren des SSV Reutlingen greifen nach dem Pokal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wenn man im Halbfinale den VfB Stuttgart ausschaltet, kommt man um die Favoritenrolle nicht herum«, weiß Maik Stingel. Der A-Junioren-Trainer des SSV Reutlingen geht guten Mutes in das Endspiel im Pokal-Wettbewerb des Württembergischen Fußballverbands (WFV). Dabei treffen die Nullfünfer am Donnerstag (16.30 Uhr) in Geislingen auf den SGV Freiberg. Vor diesem Finale gibt es erstaunliche Konstellationen und Fakten.

- Der letzte Triumph: Am 25. Juli 2021 trugen sich die A-Junioren des SSV zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Siegerliste dieses Wettbewerbs ein. Gegner war damals - der SGV Freiberg. Der GEA berichtete damals von einem »Gala-Auftritt« der Stingel-Schützlinge. Das Finale fand im Kreuzeiche-Stadion vor der stattlichen Kulisse von 780 Zuschauern statt. Beim 3:0 trugen sich Furkan Özüdogru, Ole Deininger und Rico Däschler in die Torschützenliste ein.

- Bekannter Gegner: Mit dem SGV Freiberg haben die Reutlinger in dieser Saison bereits zwei Mal die Klingen gekreuzt. Am ersten Oberliga-Spieltag fegte der SSV den Nachwuchs des Männer-Regionalligisten mit 8:0 vom Feld. Maxim Schmalz erzielte drei Tore, Henoch Grauer und Noah-Elias Maurer waren zwei Mal und Jamie-Noah Demir einmal erfolgreich. Der SSV stieg schließlich als Erster nach der Vorrunde in die Bundesliga auf, in der er sich in der Rückrunde sehr gut aus der Affäre zog, am Ende aber knapp das Ticket für die Bundesliga-Saison 2025/26 verpasste. In der Winter-Vorbereitung verloren die Reutlinger ein Testspiel gegen Freiberg mit 3:4. »Freiberg hat Qualität und eine gute Oberliga-Runde gespielt«, weiß Stingel, dass sich seine Elf auf harte Gegenwehr einstellen muss.

- Der Austragungsort: Im Geislinger Stadion Eybacher Tal bestritten die Reutlinger schon einmal ein WFV-Pokalfinale. Am 10. Mai 2017 verlor der SSV gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:2.

- Das Personal: Innenverteidiger Jonathan Hageloch, der beim 4:3-Sieg im Halbfinale gegen den VfB wegen einer Sprunggelenk-Verletzung fehlte, kehrt in die Startelf zurück. Johannes Wally, gegen Stuttgart als Innenverteidiger im Einsatz, kehrt auf seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld zurück. Elkana Maier zog sich in der Nachspielzeit gegen den VfB einen Außenbandriss zu und fällt für das Finale aus. (GEA)