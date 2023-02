A-Junioren-Bundesliga: SSV Reutlingen siegt 3:2 gegen Unterhaching

Großer Jubel bei den A-Junioren des SSV Reutlingen nach dem 3:2-Sieg gegen die Spvgg Unterhaching und dem dritten Dreier in der laufenden Saison in der Bundesliga Südwest. FOTO: BAUR

REUTLINGEN. Mit dem Schlusspfiff lagen sich die 05er in den Armen. Die U19 des SSV Reutlingen holte sich beim 3:2 (0:1)-Sieg gegen die Spvgg Unterhaching den dritten Dreier in der laufenden Saison in der Bundesliga Südwest. »Wir haben einen extremen Aufwand für dieses Spiel betrieben, uns einen klaren Plan zurecht gelegt und sind nun überglücklich«, resümierte SSV-Coach Philipp Reitter.

Artistisch zur Führung

Dabei starteten zunächst die abstiegsbedrohten Gäste (Rang 11) besser in die Partie. Nach einer Ecke verpasste Aaron Keller am langen Pfosten die Führung um Haaresbreite. Diese besorgte in der 19. Minute dann sein Teamkollege Björn Fröhlich. Der Defensivakteur setzte nach der Faustabwehr von SSV-Keeper Gabriel Wagner artistisch zum Fallrückzieher an und traf sehenswert zum 1:0.

Beflügelt von der Führung erspielten sich die Gäste weitere Gelegenheiten. Vor allem durchs Zentrum, über Keller, liefen viele Angriffe der Gäste. In Durchgang zwei reagierte das Trainerduo Reitter/Rasmus Jost und brachte Sebastian Zieker.

Der Flügelspieler brachte die Hachinger Defensive ein ums andere Mal in Verlegenheit und drehte die Partie zugunsten des SSV. Nach seiner Hereingabe traf Aris-Cosmin Dragulin nur den Pfosten, den Nachschuss verwandelte Kapitän Ole Deininger zum 1:1. In der Folge marschierte die Offensive des SSV und erspielte sich eine Reihe an Chancen. Die Hachinger sorgten kaum noch für Entlastung. In der 75. Minute belohnten sich die 05er für den großen Aufwand und trafen zur 2:1-Führung.Nach einer Ecke stieg Conrad-Immanuel Hennig am höchsten und köpfte erfolgreich ein. Wieder nur sechs Minuten später sorgte Dorde Smiljic für das schönste Reutlinger Tor an diesem Nachmittag. Der Stürmer behauptete sich gegen zwei Gegenspieler vor dem Strafraum, zog trocken ab und ließ Hachings Hannes Heilmair keine Abwehrchance. Den Schlusspunkt setzte Dominique Girtler, der in der Nachspielzeit per Foulelfmeter noch auf 3:2 verkürzte.

»Wir haben den Jungs in der Halbzeit erklärt, dass wir an unserem Plan festhalten, nur mehr Elan brauchen. Wir wussten, dass wir gewinnen können«, grinste Reitter und Trainer-Duo-Kollege Rasmus Joost ergänzte: »Das haben sich die Jungs mehr als verdient. Sie machen wirklich einen guten Job.« Für die Reutlinger stehen noch drei Bundesliga-Partien auf dem Programm. Bereits am Samstag (13 Uhr) geht es für den SSV weiter. Dann gastiert die Reiter/Joost-Elf beim Tabellenvierten TSG Hoffenheim. (GEA)