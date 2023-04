Anadolu SV Reutlingen ist in der A-Liga das Nonplusultra und die Tormaschine im Fußball-Bezirk Alb. Die Bilanz: 97 Tore in 22 Spielen. Und das, obwohl es in der Hinrunde nicht rund lief.

Spielstark: Anadolus Selim Korkmaz (links) gegen Betzingens Fabian Reisenauer. FOTO: BAUR Spielstark: Anadolus Selim Korkmaz (links) gegen Betzingens Fabian Reisenauer. FOTO: BAUR

