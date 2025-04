5:3-Sieg gegen TSG Balingen II: Warnschuss für die Young Boys Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nachdem der Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach ist, geht der Blick bei den Young Boys Reutlingen längst in eine andere Richtung. »Wir wollen den dritten Platz verteidigen. Das ist unser Ziel«, sagt Volker Grimminger, Trainer des Fußball-Verbandsligisten. Für dieses Vorhaben helfen die drei Punkte nach dem jüngsten 5:3 (1:1)-Erfolg gegen die TSG Balingen II natürlich sehr. Sicher waren die Zähler aber lange nicht, weil sich der ambitionierte Club immer wieder selbst ins Stolpern brachte.

»Es war ein ziemlich kompliziertes Spiel«, erklärt Grimminger. Zweimal gerieten seine Kicker in Rückstand, zweimal kämpften sie sich zurück und dann sogar vorbei. Ganz zufrieden konnte der Kommandogeber aber nicht sein. »Die Griffigkeit, die Gier, die Galligkeit hat gefehlt«, berichtet der 45-Jährige. Tugenden, die seine hoch veranlagte Mannschaft zuletzt ausgezeichnet hatten und mit dafür sorgen, dass der Aufsteiger seit zwölf Partien ohne Niederlage dasteht und ganz oben mitspielt. »Das war ein Warnschuss«, sagt Grimminger. »Ich glaube, sie haben selbst gemerkt, dass es nur mit vollem Einsatz funktioniert.«

Tor-Turbo im zweiten Durchgang

Dass es am Ende mit dem Erfolg am Samstag doch etwas wurde, lag daran, dass die Young Boys in der zweiten Halbzeit den Tor-Turbo zündeten und sich belohnten. Davor hatten die Reutlinger gute Möglichkeiten liegen lassen und den abstiegsgefährdeten Kontrahenten durch einfache Fehler eingeladen, in Führung zu gehen. »Balingen hatte keine eigenen Torchancen. Auch die haben wir kreiert«, moniert Grimminger. Gut gefiel ihm dann aber, wie seine Mannen mit den Rückschlägen umgingen: Nämlich mit einer breiten Brust.

Ein besonders sehenswertes Tor erzielte Kapitän Hakan Aktepe. Sein Distanzschuss mit links schlug im Winkel ein. Auch Ivan Cabraja, Marko Drljo, Ante Galic und Savas Ioannidis trafen. Für Ioannidis, der nach einer »Denkpause« in den letzten Spielen wieder dabei war, freut sich Grimminger: »Genau solche Antworten möchte ich sehen.« Eine Antwort erwartet er auch vom Rest der Truppe am kommenden Samstag in Heilbronn. Nämlich vollen Einsatz über 90 Minuten. Schließlich geht es für seine Fußballer auch schon darum, sich für Plätze im Team in der kommenden Saison zu empfehlen. (GEA)