2:0-Sieg gegen Hofherrnweiler: TSG Tübingen defensiv stabil

TÜBINGEN. In der Fußball-Verbandsliga hat die TSG Tübingen gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 2:0 (0:0) gewonnen. Damit beendet die Mannschaft von Trainer Michael Frick eine Serie von zuletzt vier Partien ohne Sieg, zudem zwei Begegnungen ohne einen Treffer. Für die Gäste war es die erste Pleite nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage. »Es war eine sehr gute Leistung meiner Manschaft«, berichtete Frick.

Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. »Es war wellenförmig mit Aktionen von beiden Teams«, so Frick. Nach der Halbzeitpause konnten die Unistädter einen Gang zulegen. Nach einer Einzelleistung erzielte Henoch Grauer in der 57. Minute die 1:0-Führung. Im Anschluss war der Gastgeber näher am 2:0 dran als der Gegner dem Ausgleich. Final war es Philipp Biermann, der in der 81. Minute ein Missverständnis in der Defensive von Hofherrnweiler nutzte und zum 2:0-Endstand ins leere Tor einschob. »Sehr positiv war, dass wir keine klare Torchance zugelassen haben«, zeigte sich Frick zufrieden. (tob)