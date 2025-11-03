1:1 zwischen Mössingen und Dußlingen: Gutklassiges Derby in der A-Liga Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. »Es war ein gutklassiges Spiel von beiden Mannschaften«, urteilte Stefan Mader, seines Zeichens Spielertrainer des Tübinger A-Ligisten SGM Mössingen/Belsen. »Es war ein faires Derby«, fügte Dußlingens Spielertrainer Mario Lukic hinzu. In diesen Punkten waren sich die Kommandogeber nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Mössingen/Belsen und der SF Dußlingen einig.

In der Spielanalyse allerdings gingen die Meinungen auseinander. »Wir haben eher zwei Punkte verschenkt«, meinte Mader. In den ersten 25 Minuten sei Dußlingen »etwas präsenter« gewesen, danach habe sich seine Mannschaft viele Chancen herausgearbeitet. Lukic dagegen urteilte über die 90 Minuten: »75 Prozent des Spiels gingen an uns. Wir hätten den Sieg verdient gehabt.« In einem Punkt hatte Mader ein Kompliment für die SF Dußlingen parat: »Respekt, wie sie als Aufsteiger auftreten und sich bislang top aus der Affäre gezogen haben.« Dußlingen ist mit 18 Punkten aus zwölf Spielen Elfter, Mössingen/Belsen mit 25 Zählern Zweiter, hätte aber näher an den gestern in Hirrlingen gestrauchelten Spitzenreiter SV Neustetten heranrücken können. Patrick Hähl (57. Minute) brachte Dußlingen in Führung, Demir Deliu (72.) erzielte per Freistoß den 1:1-Endstand. »Da hat unser Torhüter noch die Mauer dirigiert, als Deliu den Freistoß trat«, berichtete Lukic. (GEA)