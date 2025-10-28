Vierter Sieg in Folge für TSG Solcom Reutlingen Ravens

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Regionalliga-Basketballer der TSG Solcom Ravens Reutlingen haben vor einer beeindruckenden Kulisse von 670 Zuschauern in der Oskar-Kalbfell-Halle ihr viertes Spiel in Serie gewonnen. In einer mühevollen Partie fuhren die Ravens einen 76:71 (35:42)-Arbeitssieg gegen Lich Basketball ein. Mann des Tages war wieder einmal Miles Mallory mit 22 Punkten. Doch der Reihe nach.

Die Ravens kamen dieses mal nicht gut ins Spiel. Die ersten fünf Zähler gingen auf das Konto der Gäste, die mit nur einem Sieg angereist waren. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Bundesligaprofi Johannes Lischka (zwischen 2012 und 2014 bei den Tigers Tübingen aktiv) war der Dreh-und Angelpunkt. Gleichzeitig war insbesondere David Amaize war kaum zu bremsen. Ihm gelangen zehn Punkte im ersten Abschnitt. Die Ravens spielten sich sehr gute Möglichkeiten raus, ließen diese aber fahrlässig liegen, sodass die Gäste mit 14:22 führten.

»Wir haben Moral bewiesen und den Sieg geholt. Das ist alles was zählt«

Doch Vito Barbarosa brachte die TSG mit zwei Dreiern zum 20:22 ran. Eine Auszeit von Lich zeigte Wirkung. Die Gäste stürmten mit einem 11:0-Lauf, darunter drei Dreier, auf 20:33 davon. Valentin Beracochea brachte die Ravens mit fünf Punkten wieder näher ran, doch die TSG tat sich offensiv schwer und vergab zahlreiche gute Wurfmöglichkeiten, sodass Lich zur Pause 35:42 führte. Die Pausenansprache von Headcoach Rodrigo Reynoso war deutlich und sie zeigte Wirkung.

Miles Mallory erzielte fünf Punkte in Serie zum 41:44. Ein 8:0-Lauf für die Ravens brachte beim 49:48 die erste Führung. Beide Teams taten sich offensiv nun schwer Punkte zu erzielen. Beim 56:56 zur Viertelpause war das Spiel komplett offen. Die Ravens kamen besser ins letzte Viertel mit einem 7:0-Lauf inklusive einem wichtigen Dreier von Aike Bensmann zum 63:56. Die Zeichen standen nun auf Sieg Ravens, doch durch unnötige Ballverluste und Auslassen bester Wurfgelegenheiten hielten die Reutlinger den Gegner im Spiel. Lich konnte mit einem 8:0-Lauf beim 67:68 wieder die Führung übernehmen. Barbarosa traf zur Erlösung aller Zuschauer einen ganz wichtigen Dreier und Mallory legte zum 72:68 nach.

In der Schlussminute führten die Ravens 73:68, begingen dann aber einen groben Abstimmungsfehler in der Defensive den Lich mit einem Dreier zum 73:71 nutzte. Lich hielt nun durch Fouls die Uhr an. Barbarosa traf nur einen Freiwurf, doch Mallory sicherte sich mit weniger als zehn Sekunden Spielzeit den wichtigen Offensivrebound. Beracochea wurde gefoult und blieb an der Linie nervenstark. Die Ravens brachten den mühevollen Sieg ins Ziel. Vor allem die schlechte Wurfquote aus der Nahdistanz und viele vergebene einfache Korbleger brachten die TSG unnötig in Not. Bitter: Nemanja Nadjfeji zog sich in den Schlusssekunden eine Verletzung im Finger zu.

»Das war kein gutes Spiel von uns. Wir waren von Beginn an fahrlässig in der Offensive und haben uns durch verlegte einfache Punkte und unnötige Ballverluste das Leben schwer gemacht. Am Ende haben wir aber Moral bewiesen und den Sieg geholt. Das ist alles was zählt«, betonte TSG-Coach Reynoso und ergänzte abschließend: »Wir konnten zuletzt nicht vollständig trainieren, das hat man gemerkt.« Mit vier Siegen aus fünf Spielen liegen die TSG Ravens Reutlingen auf Platz vier und sind punktgleich mit den Sunkings Saarlouis und College Wizards aus Karlsruhe. Einzig Spitzenreiter Panthers Schwenningen – ehemaliger Zweitligist – ist noch ohne Niederlage. (GEA)