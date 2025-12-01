TSG Solcom Ravens Reutlingen feiern Kantersieg in Söflingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die ambitionierten Regionalliga-Basketballer der TSG Solcom Ravens Reutlingen haben sich nach der Zwangspause aufgrund der defekten Korbanlage in der Oskar-Kalbfell-Halle eindrucksvoll zurückgemeldet. Am Sonntagabend fuhren die Reutlinger einen dominanten 100:62 (41:29)-Start-Ziel-Sieg und den bis dato mit Abstand deutlichsten Erfolg der Saison bei der TSG Söflingen ein. Zu keiner Zeit ließ man den Hausherren aus dem Ulmer Vorort eine Chance. Zum ersten Mal knackten die Ravens die 100-Punkte-Marke.

Point Guard Jason Kaiser erzielte kurz vor Schluss mit einem Dreier die Punkte 98, 99 und 100. Bedeutet: Der 18-Jährige muss in dieser Woche eine Runde Donuts für seine Teamkollegen ausgeben. Eine im Basketball übliche Tradition für denjenigen Spieler, der mit seinen Punkten die 100 vollmacht. In die Punkteliste bei den Ravens trugen sich auch die beiden anderen Youngster ein. Forward Niko Kaps (19) kam auf sechs Punkte, Combo-Guard Oskar Jetter (18) erzielte vier Zähler. Alle drei Reutlinger Jungspunde spielten das komplette letzte Viertel durch. Topscorer bei der TSG wurde Noel Duarte (17 Punkte). Center Aike Bensmann zeigte mit 16 Zählern und einer 100-prozentigen Wurfquote aus dem Feld seine bislang beste Leistung für die Ravens. Bemerkenswert: Gleich sechs Reutlinger punkteten zweistellig.

Weitere Teams aus der Region In der 2. Basketball-Regionalliga haben die SV 03 Tigers Tübingen das dritte Spiel in Folge verloren. Bei den TSG Heilbronn Reds musste sich die Mannschaft von Trainer Venelin Berov deutlich mit 63:89 (32:49) geschlagen geben. Verletzungsbedingt stand Aaron Ogunjobi (Sprunggelenk) nicht zur Verfügung. Von Beginn lagen die SV 03 Tigers Tübingen deutlich im Hintertreffen. In der Tabellen liegt die Berov-Truppe mit nun 6:5-Erfolgen auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Oberligist TB Kirchentellinsfurt dagegen hat in Schwäbisch Hall einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Gegen den Tabellenvorletzten setzten sich die Echaz Baller mit 74:66 durch. Nach einer zwischenzeitlichen 15-Punkt-Führung wurde es am Ende nochmal eng. Doch Maximilian Charlier machte für die K’furter mit zwei wichtigen Dreiern in der Schlussphase den Deckel drauf und kam beim dritten Saisonsieg des Aufsteigers auf beeindruckende 23 Punkte. (GEA)

Zum Spiel: Nach einer etwas hektischen Anfangsphase und einem 7:10-Rückstand drehten die Ravens Mitte des ersten Viertels auf. Mit einem 18:0-Lauf beendete die Schützlinge von Trainer Rodrigo Reynoso das Viertel und ließen in den letzten fünf Minuten keinen einzigen Punkt zu. Nachdem die Gäste den zweiten Spielabschnitt mit 16:19 verloren, kamen sie wie angestochen aus der Kabine.

Mit einem 7:0-Lauf starteten die Achalmstädter in die zweite Halbzeit. Beim 48:29 war die Partie praktisch schon entschieden. Doch im Gegensatz zu anderen Spielen in dieser Saison blieb die TSG auf dem Gaspedal, ließ den überforderten Gastgebern, die mit dem schnellen Spiel der Reutlinger nicht klar kamen, keine Chance. Big Man Bensmann punktete gegen Ende des dritten Viertels dreimal in Folge und ließ noch einen Dreier zum 74:39 folgen. So konnte der TSG-Coach bereits frühzeitig allen Spielern Einsatzzeit geben.

Trainer Reynoso sehr zufrieden

Die Hausherren, die mit bislang drei Siegen alles andere als Laufkundschaft in der Regionalliga sind, konnten mit vier Dreiern in den Schlussminuten sogar noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Ein weiterer Reutlinger Erfolgsfaktor: Söflingens Topspieler Marko Markovic (22,2 Punkte pro Spiel) wurde bei nur 13 Zählern gehalten. »Ich bin sehr zufrieden. Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert und haben auch nach der deutlichen Führung nicht nachgelassen. Das war mir sehr wichtig«, lobte Reynoso seine Jungs.

Der nachverpflichtete John Saigge stand am Sonntag verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, soll aber in dieser Woche wieder ins Training zurückkehren und könnte am Samstagabend (19 Uhr) im Derby gegen den MTV Stuttgart schon wieder auf dem Parkett stehen. (GEA)