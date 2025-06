TSG Solcom Ravens landen mit Rückkehrer einen Coup

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das 23 Jahre alte Eigengewächs der TSG Solcom Ravens spielte bis zuletzt in Augsburg für die BG Hessing Leitershofen, mit der er sich zum Hauptrundenerster kürte, dann allerdings bereits im Play-off-Achtelfinale gegen Speyer scheiterte. Möglich wurde die Rückkehr zu seinen Wurzeln durch ein Pflichtpraktikum im Rahmen seines Studiums in Augsburg. Dieses wird er in der Region absolvieren und parallel dazu für die Ravens in der 1. Regionalliga als Anführer des Teams seinen Mann stehen.

»Dass wir Noel zurückholen konnten, ist ein Meilenstein in unserer Kaderplanung für die kommende Saison. Er ist eine echte Identifikationsfigur in der Stadt und in unserem Club. Zudem ist er ein Paradebeispiel dafür, was möglich ist mit und harter Arbeit«, sagt der Sportliche Leiter Georgios Tsouknidis.

Als gebürtiger Reutlinger hat Duarte bei der TSG unter den Fittichen des scheidenden Trainers Vasilios Tsouknidis seine basketballerische Ausbildung durchlaufen. Bereits vor seinem Wechsel nach Augsburg schon im Alter von 19 Jahren entwickelte sich der Guard zum Leistungsträger der ersten Mannschaft in der 2. Regionalliga, war in der Saison 2022/23 Topscorer und Leistungsträger der Ravens mit 17,0 Punkten, 5,0 Rebounds und 2,8 Assists pro Spiel. »Nach zwei intensiven Jahren in der Pro B ist es für mich eine echte Herzensangelegenheit, zu meinem Heimatverein zurückzukehren«, berichtet Duarte. Dort, wo alles begonnen hätte, sei nun die Zeit gekommen, »gemeinsam ein neues Kapitel zu schreiben. Ich freue mich riesig auf die Jungs, die Fans und die kommenden Herausforderungen.«.