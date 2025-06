TSG Reutlingen: Reynoso von »spannendem Projekt sofort begeistert«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Rodrigo Reynoso ist neuer Cheftrainer von den Basketballern der TSG Reutlingen. Der 35-Jährige war bis zuletzt als Headcoach im Nachwuchsbereich der Hakro Merlins Crailsheim für das NBBL-Team und die Männer II tätig. Nun stellt er sich der neuen Aufgabe als Regionalliga-Trainer der ambitionierten Solcom Ravens. Nach dem angekündigten und mittlerweile bereits vollzogenen Wechsel des langjährigen Cheftrainers Vasilios Tsouknidis als Verstärkung im Management, ist man sich angesichts langwieriger Verhandlungen nun sicher, den richtigen Nachfolger für den 47-Jährigen gefunden zu haben.

Der gebürtige Argentinier studierte 2008 zunächst Politikwissenschaften in seinem Heimatland, einige Jahre später folgte dann, ebenfalls an der Universidad Catolica in Santiago del Estero, ein Studium des Sportmanagements. Erstmals in Deutschland aktiv war Reynoso 2018 als Koordinator der argentinischen Nationalmannschaft beim Albert-Schweizer-Turnier in Mannheim. Anschließend weilte er in der Bundesrepublik und coachte als Nachwuchstrainer bei ratiopharm Ulm. Zur Saison 2019/20 wechselte Reynoso als U 14- und JBBL-Trainer zu den Basketball Löwen Braunschweig und unterstützte zudem die erste Mannschaft als Assistent. Nach zwei Jahren in Braunschweig zog es Rodrigo Reynoso weiter in Richtung Frankenland. Bei den Würzburg Baskets übernahm er den Posten als JBBL-Headcoach und assistierte wiederrum auch dort der ersten Mannschaft. Nach seiner Zeit bei drei renommierten Bundesligisten war Reynoso zuletzt auch noch ein Jahr Headcoach der Männer II des Zweitligisten Hakro Merlins Crailsheim, mit denen er lange Zeit um den Aufstieg mitspielte und am Ende Dritter wurde. Zudem betreute der Gaucho dort auch die NBBL-Qualifikationsmannschaft.

Reynoso arbeitet bereits seit fast 15 Jahren im Trainergeschäft. Als ausgewiesener Basketball-Experte ist der Südamerikaner, der sich aktuell um seine Einbürgerung bemüht, Inhaber einer B-Trainerlizenz und spricht vier Fremdsprachen (Spanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch). Neben der ersten Mannschaft soll er seine Expertise auch im Jugendbereicheinbringen.

Reynoso kann es kaum erwarten, seine neue Herausforderung anzugehen: »Ich freue mich sehr, als neuer Trainer der Ravens verantwortlich zu sein. Es ist ein spannendes Projekt, dass mich sofort begeistert hat.« Vasilios Tsouknidis gebührt großer Anteil an der Verpflichtung des Argentiniers als seinen Nachfolger. Reynoso schwärmt in den höchsten Tönen vom Griechen, der die Mannschaft von der Landesliga in die 1. Regio geführt hat: »Ich kenne Vasi und weiß, wieviel Herzblut er reingesteckt hat. Es ist mir eine Ehre, seine Arbeit weiterzuführen. Ich bin hier, um mit voller Energie, Einsatz und Leidenschaft meinen Teil beizutragen. Gemeinsam wollen wir den Verein voran bringen.«

Erfolgreich im Nachwuchsbereich

Basketball-Experten konnten Reynosos langjährige und erfolgreiche Arbeit im Nachwuchsbereich in den vergangenen Jahren an all seinen Arbeitsstätten verfolgen. Nun dürfen die Reutlinger Fans ihn auch als sympathischen Menschen kennenlernen. »Wir freuen uns, dass wir unseren Wunschkandidaten verpflichten konnten. Vom ersten Moment an hat die Chemie zwischen uns super gepasst. Rodrigo passt sehr gut zu uns sowie unseren Vorstellungen. Wir wollen gemeinsam die nächsten Schritte machen und das Projekt weiter voranbringen«, sagt Georgios Tsouknidis, Sportlicher Leiter der Ravens, über den neuen Hoffnungsträger. (GEA)