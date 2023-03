TSG Reutlingen gewinnt in Söflingen mit 88:80

Bitte aktivieren Sie Javascript

SÖFLINGEN. Die Basketballer der TSG Reutlingen Ravens haben in der 1. Regionalliga eine Überraschung geschafft und beim starken Aufsteiger TSG Söflingen quasi mit dem letzten Aufgebot einen 88:80 (36:47)-Sieg eingefahren. Nur sieben Stammspieler standen zur Verfügung.

Ausschlaggebend für den Erfolg war eine überragende zweite Halbzeit, in der ein zweistelliger Rückstand aufgeholt wurde. TSG-Forward Nick Mosley überragte mit 29 Punkten bei einer Trefferquote von 80 Prozent. Noel Duarte steuerte 25 Zähler bei. Dabei mussten die Reutlinger auf vier Leistungsträger verzichten – neben den verletzten David Grubic, Damir Dronjic und Timo Fischer fehlte Kilian Fischer krankheitsbedingt. Yann Ahlgrim aus der zweiten Mannschaft gab seine Saisonpremiere in der Ersten.

Im ersten Viertel hatte die TSG schwache Wurfquoten und geriet 15:26 ins Hintertreffen. Der zweite Abschnitt endete 21:21. Im dritten Viertel kauften die Reutlinger den Gastgebern den Schneid ab und legten einen 19:0-Punkte-Lauf hin. Die TSG zeigte eine überragende Verteidigungsleistung und warf eine 65:56-Führung heraus.

»Wir haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, wie es laufen kann, wenn man ohne Druck und mit Selbstbewusstsein spielt«, sagte Reutlingens Trainer Vasilis Tsouknidis. Beim überragenden Comeback vergangene Woche gegen Limburg (Sieg nach Verlängerung) hätten seine Spieler »gemerkt, dass sie in der Lage sind, solche Spiele zu drehen«. Im dritten Viertel, so Tsouknidis, habe sein Team »überragend gespielt«. (GEA)