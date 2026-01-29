TSG Ravens Reutlingen: Zu Gast beim heimstarken Schlusslicht Lich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach der Niederlage gegen Ehingen/Urspringschule wollen die Reutlinger Regionalliga-Basketballer im Kampf um die Play-off-Ränge sofort wieder zurück in die Erfolgsspur. Allerdings sollten die Mannen um Kapitän Nemanja Nadjfeji das Spiel der Ravens am Samstag (19.00 Uhr) beim Schlusslicht Lich Basketball nicht als Spaziergang abtun. Der kommende Gegner ist heimstark, hat am vergangenen Wochenende zu Hause mit 31 Punkten Unterschied gegen Möhringen gewonnen.

»Wenn wir unser Spiel durchziehen, kann uns keine Mannschaft in dieser Liga schlagen«, gibt sich Nadjfeji gewohnt kämpferisch, wägt aber zugleich ab: »Wenn wir unsere Stärken nicht ausspielen, kann uns auch Lich schlagen.« Er und seine Teamkollegen seien sich genau über das Saisonziel bewusst. »Trotz des Ausrutschers gegen Ehingen stehen wir weiter auf dem zweiten Platz und haben damit gute Voraussetzungen für die Play-offs.« Eine zweite Pleite in Folge steht für Nadjfeji aber keineswegs zur Disposition.

Den Licher Kantersieg sowie die zusammen 60 Punkte von Till Wagner (31) und Johannes Lischka (29) als zweitbestem Scorer der Liga hat Cheftrainer Rodrigo Reynoso genau unter die Lupe genommen. »Wenn wir nicht fokussiert sind und jeder spielt, was er will, wird's nichts«, konstatierte der Argentinier vor der Partie gegen das Team von Ex-Tigers-Profi und -Nationalspieler Lischka, der im 15 Kilometer nordwestlich gelegenen, mittelhessischen Gießen geboren wurde. »In Möhringen und Bensheim war es keine einfache Sache. Das Gleiche wird jetzt in Lich der Fall sein«, prophezeit der 36-Jährige, der sich bei Auswärtsspielen gegen Underdogs immer wieder von den Schiedsrichtern benachteiligt sieht. (GEA)