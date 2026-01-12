TSG Ravens Reutlingen nach Sieg im Topspiel 20 Stunden lang die Nummer 1

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger Höhenflug geht weiter! Die Regionalliga-Basketballer der TSG Solcom Ravens haben das Topspiel gegen die Gießen Pointers klar und deutlich mit 86:64 (48:37) für sich entschieden. Bei ihrer dominanten Auftritt zeigten die Mannen von Cheftrainer Rodrigo Reynoso vor 720 Zuschauern in der Oskar-Kalbfell-Halle eine nahezu perfekte Leistung.

- Ravens-Coach sehr zufrieden

Tatsächlich hatte der sonst oft etwas kritische Ravens-Coach Reynoso am vergangenen Samstag eigentlich quasi nichts auszusetzen an der Vorstellung seiner Spieler. »Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben«, erklärte der Argentinier und hob besonders die Einstellung seiner Korbjäger hervor: »Die Jungs waren alle zu 100 Prozent fokussiert. Ich bin sehr zufrieden.« Miles Mallory gelang gegen seine alte Mannschaft mit 14 Punkten und 11 Rebounds bereits ein sechstes Double-Double in dieser Saison.

- Die Serie hält

Es war das dritte Spiel binnen sieben Tagen für die Ravens, die an Heilig Drei König das Nachholspiel gegen die PS Karlsruhe Lions II bestritten hatten. »Trotzdem waren wir dem Gegner in allen Belangen überlegen«, konstatierte Reynoso. Die Reutlinger bleiben die Mannschaft der Stunde. Nach dem knappen 80:83 am 8. November gegen Schwenningen sind sie mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagen, haben dabei sowohl die zuletzt noch zweitplatzierten College Wizards als auch den Tabellenvierten Saarlouis und nun Gießen auf Rang fünf in die Knie gezwungen.

Topscorer mit 21 Punkten: Reutlingens Kapitän Nemanja Nadjfeji (rechts). Foto: Joachim Baur Topscorer mit 21 Punkten: Reutlingens Kapitän Nemanja Nadjfeji (rechts). Foto: Joachim Baur

- Fast ein Tag lang Spitzenreiter

Wer nach der Partie auf die Tabelle schaute, traute seinen Augen nicht. Weil Schwenningen erst am Sonntag spielte, standen die Mannen um Kapitän Nemanja Nadjfeji für rund 20 Stunden auf dem ersten Platz. »Für uns zählt der Tabellenstand nicht«, drückte Reynoso sogleich auf die Euphoriebremse und stellte klar: »Wir konzentrieren uns von Woche zu Woche auf den nächsten Gegner und gehen jedes Spiel so an, als würde es das erste der Saison sein.« Kommender Gegner wird am Samstag (19 Uhr) der im Rundenverlauf immer stärker gewordene SV Möhringen sein. Für die Reutlinger wird es die kürzeste Auswärtsfahrt.

- Teenager spielen groß auf

Gießen konnte eigentlich nur deshalb mithalten, weil die Mannen um den US-Amerikaner Ezekiel Crawford (16 Punkte) im ersten Viertel fünf ihrer acht Dreier-Versuche und damit außergewöhnliche 62,5 Prozent versenkten. Nach dem 24:23 (11.) waren die Hausherren dann nicht mehr zu halten. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende konnte Reynoso beim Stand von 79:57 neben Mallory die vier Youngster Jason Kaiser (19 Jahre), Oskar Jetter (18), Rehan Ahmad (19) und Niko Kaps (19) gemeinsam aufs Feld schicken, ohne einen allzu großen Leistungsabfall in Kauf nehmen zu müssen. »Die Jungs haben mittlerweile das Niveau, dass man sie ohne Bedenken bringen kann«, lobte der 36-Jährige das Quartett. Dadurch könne er in einer Englischen Woche wie zuletzt seine Leistungsträger ein wenig schonen.

- Kaps sticht heraus

Besonders Kaps konnte seine Freude nach der Partie nicht verbergen. In 15 Spielminuten kam der 2,02 Meter große Flügelspieler auf neun Punkte, drei Rebounds und zwei Blocks. Zwei seiner drei Dreierversuche fanden den Weg durch die Reuse. »Wir Jungen haben zuletzt im Training immer wieder bewiesen, dass wir es können. Nun konnten wir den Trainern auch mal im Spiel das in uns gesetzte Vertrauen zurückzahlen«, erklärte Kaps, der die Mannschaft als »Familie« beschrieb. »Niko hat sein Niveau in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert. Als er im dritten Viertel reinkam, lieferte er sofort ab«, lobte Co-Trainer Chara Kiriakidis den jungen Hünen, der die letzten zehn Minuten komplett durchspielen durfte. (GEA)