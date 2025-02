Die TSG Solcom Ravens Reutlingen sichern sich am 19. Spieltag der Basketball-Regionalliga Südwest einen 70:65 (38:34)-Sieg gegen die Black Forest Panthers Schwenningen. Mit diesem Erfolg setzt sich die Mannschaft von Cheftrainer Vasilios Tsouknidis in der Tabelle mit vier Punkten Vorsprung zum Konkurrenten ab und festigen Platz vier.

Rouven Hänig (rechts) passt vor den Augen des Schwenninger Topscorers Mateus Rodrigues Rocha auf seinen Ravens-Teamkollegen Valentin Beracochea. Foto: Joachim Baur Rouven Hänig (rechts) passt vor den Augen des Schwenninger Topscorers Mateus Rodrigues Rocha auf seinen Ravens-Teamkollegen Valentin Beracochea. Foto: Joachim Baur

