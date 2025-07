Reutlinger Ravens mit klarer Ansage

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nachdem der Posten des Cheftrainers seit Ende Juni mit dem 35 Jahre alten Argentinier Rodrigo Reynoso hochkarätig besetzt ist und bereits zuvor die Rückkehr von Noel Duarte nach zwei intensiven Spielzeiten beim Pro B-Ligisten BG Hessing Leitershofen feststand, machen die Reutlinger Regionalliga-Basketballer auch bei der weiteren Zusammenstellung des Kaders eine klare Ansage. Wie die Verlängerung von Youngster und TSG-Eigengewächs und Youngster Lino Duarte machen auch die jüngsten Verpflichtungen für die bevorstehende Saison deutlich, dass der Club nach dem Verpassen der Play-offs nun noch massiver auf den Einzug in die Meisterrunde drängen. Die bislang rekrutierten Spieler haben wohl allesamt das Zeug, im Falle des Aufstieg durch ihre individuelle Klasse auch in der nächsthöheren Spielklasse 2. Liga - Pro B bestehen zu können.

- Miles Mallory

Als einer der besten Importspieler der vergangenen Jahre wechselt Miles Mallory innerhalb der Spielklasse von den Gießen Pointers zu den TSG Solcom Ravens. Der US-Amerikaner spielte am College für die Randolph-Macon University, wo er das dortige Team in seiner Abschluss-Saison 2022/23 bei Punkten (14,8), Rebounds (8,8) sowie Blocks (2,7) anführte. Damit qualifizierte er sich für das All-America-First-Team, avancierte zum Player of the Year sowie Defensive Player of the Year in seiner Conference erhielt. Zudem hält er den All-Time-Record für Blocks an seinem College.

Es folgte der Sprung nach Deutschland zum damaligen Pro-B-Absteiger Seeburger College Wizards. Diesen verhalf Mallory in seinem Rookie-Jahr als Top-Scorer (19,6) und Top-Rebounder (8,8) zur Meisterschaft in der 1. Regionalliga Südwest. Vergangene Saison dann der Wechsel zu den Gießen Pointers, wo er mit 17,9 Punkten, 10,1 Rebounds und 2,6 Blocks pro Spiel abermals der beste Akteur seines Teams war. Bei den Blocks führte er die Liga mit durchschnittlich 2,6 und damit großem Abstand vor dem letztjährigen Reutlinger Jay Turner (1,6) an.

»Es kann durchaus als Transfercoup bezeichnet werden, dass wir einen Spieler wie Miles verpflichten konnten«, berichtet der Sportliche Leiter Georgios Tsouknidis nicht ohne Stolz und fügt hinzu, dass der 24-Jährige »mit seinen Leistungen natürlich Begehrlichkeiten geweckt«, hätte bei den Ravens-Verantwortlichen, ohne das Wort »Meisterschaft« in den Mund zu nehmen. »In den vergangenen Jahre war Miles einer der besten Spieler der Liga«, stellte der Grieche trefflich fest und findet einen weiteren Vorteil: »Er kennt bereits die Liga und Deutschland.«

- Vito Barbaroša

Bereits seit mehreren Jahren steht der Name Vito Barbaroša weit oben auf dem Scouting-Zettel der Ravens. »Wir freuen uns, dass die Verpflichtung des vielseitigen Guards nun endlich geklappt hat«, sagt Tsouknidis und beschreibt ihn als »offensivstarker Guard, der ein breites Repertoire besitzt und sowohl beim Zug zum Korb als auch von außen gefährlich ist«. Der 25 Jahre alte Kroate kommt aus der 3. Liga seines Heimatlandes von KK Diadora Zadar nach Reutlingen. Mit 24,1 Punkten pro Spiel war der 1,86-Meter-Mann Topscorer der Liga. Barbarosa konnte auch schon reichlich Erfahrung in der 1. und 2. Liga Kroatiens sammeln, u. a. beim Erstligisten KK Sonik Puntamika, wo er zwei Jahre unter Vertrag stand. Er kann die Positionen 1 und 2 spielen.

Zudem verdichten sich die Anzeichen, dass nach Noel Duarte auch David Grubic zu den Ravens zurückkehrt. Der 2,03 Meter große Flügelspieler hat eine mäßig erfolgreiche Saison beim letztjährigen Pro B-Aufsteiger Fellbach Flashers hinter sich, würde allerdings genau ins TSG-Raster passen. Hingegen hat der bisherige Kapitän Simion Habtemichael die Ravens verlassen. Der 29-Jährige Linkshänder schließt sich dem Ligakonkurrenten Black Forest Panthers an. Habtemichael kam in der Winterpause 2023/24 vom Mit-Regionalligisten MTV Stuttgart. Nach vier Saisons bei den Ravens hat sich auch Christo Kalogiannis verabschiedet. Der 1,93 m große Grieche wird künftig aufgrund einer beruflichen Veränderung näher an seinem Wohnort Basketball spielen. (GEA)