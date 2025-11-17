Reutlinger Mahir Agva erstmals für deutsche Nationalmannschaft nominiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kaum zu glauben, aber wahr! Mahir Agva bestreitet den Beginn der Qualifikation zur WM 2027 in Katar mit der deutschen Nationalmannschaft. Der Reutlinger, der unter seinem langjährigen Trainer und Mentor Vasilios Tsouknidis in der Jugend der TSG das Basketballspielen erlernt hatte, wurde von Bundestrainer Álex Mumbrú als einer von 16 Spielern nominiert. Die Mannschaft bestreitet am 28. November in Ulm gegen Israel (Spielbeginn 19.30 Uhr/live und kostenlos bei MagentaSport) sowie am 1. Dezember in Zypern die ersten beiden Partien. »Im Kader des Welt- und Europameisters zu stehen, ist eine riesige Ehre«, berichtet der 2,06-Meter-Center im Gespräch mit dem GEA. »Da dabei zu sein, ist für mich etwas ganz Besonseres.«

Agva spielt aktuell in Denizli, einer Stadt in der türkischen Ägäisregion, für Yukatel Merkezefendi Belediyesi in der Super League. Er sei »extrem stolz« über die Nominierung. »Jeder Team-Sportler hat das Ziel, irgendwann mal für die A-Nationalmannschaft zu spielen.« Der 29-Jährige feierte im Alter von gerade einmal 16,5 Jahren bei den Tigers Tübingen sein Bundesliga-Debüt und ist nach mehreren Stationen in Deutschland nun bereits im siebten Jahr in der Türkei tätig.

Neben dem Sohn eines Reutlinger Döner-Buden-Besitzers sind mit Norris Agbokoko, Till Pape und Collin Welp drei weitere Neulinge dabei, die bisher noch kein A-Länderspiel absolviert haben. Im Kader stehen mit Isaac Bonga und den drei Münchenern Oscar da Silva, Justus Hollatz und Andreas Obst auch vier noch recht frischgebackene Europameister. (GEA)