Ravens Reutlingen: Gelingt gegen die Urspring-Youngster der zehnte Streich?

REUTLINGEN. Gelingt den Ravens mit dem zehnten Streich die Sensation? Ungewöhnlicherweise erst am Sonntag (18 Uhr) empfangen die Reutlinger Regionalliga-Basketballer in der Oskar-Kalbfell-Halle die Korbjäger des Teams Ehingen/Urspringschule. Mit einem erneuten Sieg würden die Gastgeber ihre Stellung als Mannschaft der Stunde weiter untermauern. Sogar der Sprung an die Tabellenspitze wäre möglich, wenn die erstplatzierten Schwenninger das eine Stunde vorher stattfindende Topspiel beim Viertplatzierten Saarlouis verliert.

Gegen die Talentschmiede von der Schwäbischen Alb könnte sich Rodrigo Reynoso mit seiner Spielweise aber auch die Zähne ausbeißen. Der Ravens-Cheftrainer setzt gnadenlos auf Tempo. Vor allem nach Defensiv-Rebounds treibt der Argentinier seine Spieler lautstark zum Schnellangriff an. Um den Gegner außer Puste zu bringen, verzichtet er sogar auf die ein oder andere Auszeit. Gegen die Youngster vom Basketball-Internat in Ehingen könnte der konditionellen Überlegenheit seiner Mannen aber eventuell keine so große Bedeutung zukommen. »Die Spieler sind alle jung, fit und gut aufeinander eingestellt, weil sie schon lange zusammen sind«, berichtet der Argentinier.

»Die Ausbildung der vier Youngster ist noch nicht abgeschlossen. Warum soll ich sie da jetzt unter Druck setzen«

Es ist das Duell der beiden vom Altersschnitt jüngsten Mannschaften der Liga. Denn auch bei den Ravens stehen etliche Nachwuchshoffnungen im Aufgebot. Anders als der 21-jährige Lino Duarte zählen die Teenager Jason Kaiser, Niko Kaps, Oskar Jetter und Rehan Ahmad (alle 19) noch nicht zu den Leistungsträgern der Mannschaft, zeigen aber im Training deutliche Leistungsfortschritte. Deshalb wurden sie in den vergangenen Spielen auch mit zunehmender Einsatzzeit bedacht. Gegen Gießen durften sie zusammen mit dem besten Reutlinger Miles Mallory die letzten dreieinhalb Minuten komplett durchspielen. »Die vier sind richtig gut, aber ich bin der Meinung, dass sie noch nicht so weit sind. Ihre Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Warum soll ich sie da jetzt unter Druck setzen«, stellt Reynoso in den Raum.

Das Quartett habe in dieser Saison die große Chance, sich in jedem Training von Neuem mit etlichen der besten Korbjäger der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zu messen und von diesen Leistungsträgern der Ravens zu lernen. »Das ist für ihre Entwicklung unheimlich wichtig und sehr gut.« Nach diesem Lehrjahr seien sie dann bereit für höhere Aufgaben. »Die Jungs wollen natürlich spielen, dürfen jetzt aber nicht ungeduldig sein«, bittet der erfahrene Nachwuchstrainer um Nachsicht. Unter seinem Vorgänger Vasilios Tsouknidis hatten die vier in der vergangenen Saison zum Teil schon mehr Erfahrung auf dem Parkett sammeln dürfen.

Fehlende Erfahrung in JBBL und NBBL

Obwohl er wegen seiner beruflichen Ausbildung nicht ganz so regelmäßig trainieren kann, bekam Kaps mit 8:53 Minuten im Schnitt vor allem zuletzt schon vermehrt Einsatzzeit übertragen, holte bislang immerhin durchschnittlich 2,9 Punkte und 1,4 Rebounds. Kaiser (6:00) und Jetter (5:35) haben das Pech, dass sie es als Guards der riesigen Konkurrenz in den eigenen Reihen ausgesetzt sind. Auch Ahmad (3:57) macht seine Sache im Training schon richtig gut. »Er ist einer, der immer alles gibt«, lobt Reynoso vor allem dessen individuelle Fähigkeiten als Rebounder. Die vier haben leider alle nicht die Gelegenheit gehabt, sich in jüngeren Jahren in der Jugend- (JBBL) ober Nachwuchsbaketball-Bundesliga (NBBL) mit Gleichaltrigen aus Ulm, Frankfurt, Würzburg, Bamberg oder vom FC Bayern auf höchstem Niveau zu messen, wie das zum Beispiel bei den Korbjägern des kommenden Gegners Ehingen/Urspringschule der Fall ist.

»Die Jungs können alle Vollgas geben«, hat Reynoso bei der Gegner-Analyse in Erfahrung gebracht. »Die werden frech auftreten«, prophezeit der Reutlinger Coach. Konditionelle Defizite werden sie nicht haben. Die Ravens, mit 49,9 Prozent Wurfeffektivität die Besten der Liga, bekommen es mit den fast exakt gleichguten Zweitplatzierten (49,8 %) zu tun. Ehingen ist aus dem Zweipunktebereich sogar noch einen Tick besser. Das bedeutet, dass die Ravens unterm Korb geschickt agieren sowie mit viel Wille und Leidenschaft zum Rebound gehen müssen. Nachteil für die Gäste: Mit dem wegen einer groben Unsportlichkeit für vier Spiele gesperrten Temere Brown (14,4 Punkte/ 7,6 Rebounds) fehlt ein absoluter Leistungsträger. (GEA)