Ravens Reutlingen erleiden Fehlstart

REUTLINGEN. Es war angerichtet für den Auftakt der neuen Ära. Die hoch ambitionierten Regionalliga-Basketballer der TSG Solcom Ravens Reutlingen hatten eine gute Vorbereitung hinter sich. Der neue Cheftrainer Rodrigo Reynoso war voll des Lobes angesichts der vorbildlichen Einstellung und des Engagements seiner Spieler. Die Mannschaft mit ihren fünf hochkarätigen Zugängen war nach einer makellosen Testspiel-Bilanz heiß auf die erste Pflichtaufgabe. Stattliche 650 Zuschauer hatten sich beim Debüt in der Oskar-Kalbfell-Halle eingefunden, was 130 Besucher mehr waren als der letztjährige Schnitt in der alten Heimspielstätte IKG-Halle. Und Thilo Schmid von der Sparkasse hatte kurzerhand noch die Cheerleader der Dancing Shoes organisiert, die für eine tolle Show sorgten und aus dem Auftaktspiel der Reutlinger Korbjäger parallel zur Kulturnacht ein zweites veritables Samstagabend-Event machten.

Doch dann kam es anders, als sich das die Verantwortlichen vorgestellt hatten. Zuerst schwächelte der am Anschreibetisch dringend benötigte Internet-Empfang. Dann traf mit Nemanja Nadjfeji einer der neuen Leistungsträger wenige Sekunden nach dem Hochball nur einen von drei Freiwürfen. Nach gerade einmal vier Spielminuten musste Coach Reynoso beim Stand von 5:12 schon zur ersten Auszeit bitten. Der als Punktelieferant dringend benötigte Ravens-Profi Vito Barbarosa erlebte mit einem erfolgreichen Wurf aus seinen acht Versuchen der ersten Halbzeit einen rabenschwarzen Einstand. Und sowohl Noel Duarte als auch Sensationszugang Miles Mallory, Topscorer der letztjährigen Regionalliga-Saison, mussten die Partie von Sprungglenksschmerzen geplagt zu Ende bringen.

Insgesamt haben die Mannen um Rückkehrer Noel Duarte beim Rebound nicht hart genug gearbeitet, um ihren Korb zu verteidigen. Mangelndes Selbstvertrauen bescherte den Hausherren mit einer mageren Trefferquote von 40 Prozent über die gesamten 40 Minuten kein Wurfglück. All das hatte zur Folge, dass sich die TSG-Körbjäger angesichts der 78:85 (38:38)-Niederlage gegen die Sunkings Saarlouis einem Mit-Konkurrenten um die vier Play-off-Plätze geschlagen geben mussten. Der Beginn der neuen Zeitrechnung mit dem ausgewiesenen Ziel, sich über kurz oder lang in die dritthöchste deutsche Spielklasse Pro B aufzuschwingen, endete für die »Raben« erst mal mit einem Fehlstart.

»Wir haben keinen guten Tag erwischt und konnten unsere Vorteile im Fast-Break nicht ausnutzen«, bedauerte Reynoso. Der Argentinier monierte aber auch ganz eindringlich Nachlässigkeiten beim Kampf um die Korbabpraller, bei dem sich die TSG mit 33:49 geschlagen geben musste: »Wenn das Rebound-Duell so klar verloren geht, ist es schwierig zu gewinnen.« Obwohl zum Ende hin deutlich sichtbar angeschlagen durfte Mallory allein beachtliche 11 Rebounds davon verbuchen. Zusammen mit starken 23 Punkten und einer blitzsauberen Feldwurfquote von 75 Prozent reichte dies trotz Niederlage zum Player of the Game.

Nach anfänglichem Sieben-Punkte-Rückstand (5., 7. und 13.) fassten sich die Ravens ein Herz. Nadjfeji bediente Mallory, der mit dem Treffer zum 33:33 (17.) erstmals ausglich und bescherte seinem Team im Anschluss an eine wunderschöne Einzelaktion mit dem 37:35 die erste Führung der Saison (18.). In der fortan ausgeglichenen Partie schwanden bei den Ravens nach und nach die Kräfte. Der Gegner nutzte dies und in Person von Jordan Camper (23) und Yannis Steger (18) seine Vorteile unterm Korb konsequent aus.

Die Bäume wachsen für die Ravens also doch nicht in den Himmel. Die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Georgios Tsouknidis tun gut daran, den letztjährigen Routinier und Leistungsträger Rouven Hänig mit Engelszungen von einer Rückkehr zu überzeugen. Die sehr kurze Rotation von nur acht Spielern wie am Wochenende gegen Saarlouis ist ein klarer Wettbewerbsnachteil, der dem Club möglicherweise teuer zu stehen kommt. (GEA)