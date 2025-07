Leistungsträger Lino Duarte verlängert bei den TSG Reutlingen Ravens

Wichtiger Spieler in den Reutlinger Reihen: Lino Duarte (am Ball).

REUTLINGEN. Der Kader der TSG Solcom Ravens Reutlingen für die kommende Spielzeit nimmt Gestalt an. Wie der Basketball-Regionalligist über die Sozialen Medien bekanntgab, wird mit Lino Duarte ein wichtiger Spieler auch in der kommenden Saison für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Reynoso auflaufen.

»Wir freuen uns, dass mit Lino ein weiteres Eigengewächs und eine Identifikationsfigur im Verein bleibt. Er ist eines unserer größten Talente, hat sich die letzten Jahre gut entwickelt und hat noch viel Potenzial, das es noch auszuschöpfen gilt«, freut sich der Sportliche Leiter Jorgo Tsouknidis.

Gute Punktausbeute

Der 20-Jährige durchlief seine Ausbildung im Verein und erkämpfte sich trotz seines jungen Alters rasch einen Stammplatz. Zum Ende der letzten Saison unterstrich der athletische Guard, der sowohl offensiv als auch defensiv auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann, was in ihm steckt. Nicht nur im letzten Spiel der Runde gegen den TV Langen war der 1,96-Meter-Mann mit seiner Dynamik nicht zu stoppen und stach trotz Niederlage in den Reihen der Ravens heraus.

Über die gesamte Spielzeit hinweg erzielte das Top-Talent im Schnitt 11,5 Punkte und kam auf 4,6 Rebounds. Mit Topscorer Kilian Fischer (15,5 Punkte) und Javier Turner (12 Punkte) trafen nur zwei Asse in den Ravens-Reihen zuverlässiger. Kein Wunder also, dass er »auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Team einnehmen und seine Entwicklung fortsetzen wird«, wie es heißt.

Mit dem Bruder auf dem Feld

Groß dürfte die Freude bei Lino Duarte auch darüber sein, dass er künftig mit seinem Bruder auf dem Feld stehen kann. Noel Duarte kehrt zu seinem Heimatverein zurück, nachdem er zuletzt zwei Jahre in der 2. Bundesliga gespielt hatte. Bereits vor seinem Abschied in die Pro B war er Topscorer und Leistungsträger in Reutlingen mit 17,0 Punkten, 5,0 Rebounds und 2,8 Assists pro Partie.

Die Basketballer der TSG Reutlingen planen ihre positive Entwicklung in der anstehenden Spielzeit fortzusetzen. Die vergangene Runde war für die Mannschaft mit Platz sechs die erfolgreichste überhaupt. Der langjährige Headcoach Vasilios Tsouknidis, der seinen Abschied als Trainer nach dem letzten Match bekannt gegeben hatte und nun im Management aktiv ist, sah sein Team als erweiterten Aufstiegskandidaten, sollte es gelingen, die Leistungsträger zu halten und den ein oder anderen Zugang zu verpflichten. Die ersten Schritte sind gemacht. (GEA)