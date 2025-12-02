Korbprobleme in der Reutlinger Oskar-Kalbfell-Halle behoben

Der Basketballkorb in der Oskar-Kalbfell-Halle kann trotz nach wie vor kaputten Motors herabgelassen werden. Einem Flaschenzug sei dank.

REUTLINGEN. Gute Nachrichten von den Reutlinger Regionalliga-Basketballern. Das Heimspiel der Ravens am Samstag (19.00 Uhr) gegen den MTV Stuttgart kann ganz normal über die Bühne gehen. Der kaputte Motor der rechten Korbanlage in der Oskar-Kalbfell-Halle ist zwar noch nicht repariert, kann aber für die Partie am Wochenende mechanisch mit einem Flaschenzug von der Hallendecke heruntergelassen werden.

Ein Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste der Stadt hat zuletzt mit der Seilwinde einen Versuch unternommen, den Korb in Position zu bringen – mit Erfolg. »Wir gehen davon aus, dass es auch am Samstag funktioniert«, erklärte Ravens-Team-Manager Chris Rukaber auf GEA-Anfrage. Ein neuer Motor sei bestellt; allerdings könne dieser erst in vier Wochen geliefert werden.

Das Heimspiel der Reutlinger gegen Karlsruhe II musste abgesagt werden, weil der Motor zum Herablassen der rechten Korbanlage seinen dienst verweigert hatte. Nach zahlreichen, jedoch vergeblichen Versuchen von Technikern und Elektrikern musste das Spiel wegen »höherer Gewalt« abgesagt werden und wir nun am 6. Januar nachgeholt. (GEA)