Korbanlage kaputt: Spiel der Reutlinger Basketballer fällt aus

REUTLINGEN. Das gab's noch nie! Die für diesen Samstag (19.00 Uhr) angesetzte Partie der Reutlinger Regionalliga-Basketballer musste fällt aus, weil der Motor der rechten Korbanlage in der Oskar-Kalbfell-Halle am Morgen seinen Dienst verweigert hat. Die Verantwortlichen der TSG Solcom Ravens wurden um 11.30 Uhr vom Hausmeister über den Defekt informiert. Alle Versuche von Technikern und Elektrikern, den Schaden zu beheben, blieben erfolglos.

Nach Rücksprache mit Staffelleiter Marco Marzi wurde das Spiel gegen Tabellenschlusslicht PS Karlsruhe Lions II am frühen Samstagabend abgesagt und wird nun voraussichtlich auf einen Nachholtermin unter der Woche verlegt. Weil eine kaputte Korbanlage unter »höhere Gewalt« fällt, droht den Reutlingern, laut Aussage von Marzi, keine Niederlage. Es wäre bereits die dritte im neunten Spiel für die Mannschaft von Cheftrainer Rodrigo Reynoso, die als aktuell Tabellenvierter mit den Ambitionen in die Runde gegeangen ist, über die Teilnahme an den Play-offs den Aufstieg in die Pro B in Angriff zu nehmen. Da kann jedes verlorene Spiel empfindlich wehtun.

»Es tut uns sehr leid für die Gäste aus Karlsruhe und die Schiedsrichter, die sich schon auf den Weg nach Reutlingen gemacht haben«, erklärte TSG-Abteilungsleiter Alexander Rogic. Schade ist dieser Spielausfall natürlich auch für die vielen Reutlinger Zuschauer, die nach dem Umzug von der IKG-Halle in die deutlich größere Oskar-Kalbfell-Halle noch viel zahlreicher zu den Begegnungen der Korbjäger um die Duarte-Brüder strömen. (GEA)