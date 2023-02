Die Ravens der TSG Reutlingen legen einen Start-Ziel-Sieg hin

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Basketballer der TSG Reutlingen haben in der 1. Regionalliga einen standesgemäßen 95:70 (59:38)-Sieg gegen Pro-B-Absteiger BBA Gießen 46ers eingefahren. Die ersatzgeschwächten Hessen lagen von der ersten Minute an klar im Hintertreffen gegen eine Reutlinger Mannschaft, die erstmals nach Monaten wieder auf alle Spieler zurückgreifen konnte. Bester Mann des Abends war TSG-Eigengewächs Noel Duarte mit 25 Punkten und zehn Rebounds. Er verwandelte 82 Prozent seiner Würfe.

Bereits nach drei Minuten führte die TSG trotz des Wintereinbruchs immerhin vor 370 Zuschauern in der IKG-Halle zweistellig. Vor allem David Grubic zeigte in dieser Phase seine starke Form. Noel Duarte kam immer wieder zu einfachen Punkten. Reutlingen führte nach dem ersten Viertel 29:22. In der zweiten Halbzeit ließ die Intensität spürbar nach. Die TSG baute den Vorsprung auf 30 Punkte aus, verpasste es aber, einfache Gelegenheiten konsequent zu Punkten zu bringen. Trainer Vasilis Tsouknidis, der Aufbauspieler Michael Hägele (Sprunggelenkverletzung) schonte, urteilte: »Der Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen vor dem Derby in Tübingen. Wir haben ordentlich gespielt, defensiv hat mir aber die Intensität nicht immer gefallen.«

Kurz vor der Wechselfrist sind die Reutlinger auf dem Spielermarkt aktiv geworden. Der 23 Jahre alte Kroate Lovro Sibenik schließt sich den Ravens vorerst bis zum Saisonende an. In den vergangenen Monaten war die TSG extrem von Ausfällen betroffen. Der 2,01 Meter große Flügelspieler wechselt vom spanischen Team CB Marbella nach Reutlingen. Er verfügt über Erfahrungen in der 1. Regionalliga. Im Westen kam er zu Beginn der Saison beim SV Haspe 70 zu sechs Einsätzen, bevor es ihn nach Spanien zog. Früher spielte er in der 2. Regionalliga Nord bei Moabit BC sowie beim italienischen Serie-C-Team Basket Venafro. »Lovro Sibenik verfügt über einen guten Distanzwurf und ein gutes Spielverständnis. Uns hat zuletzt die Tiefe im Kader gefehlt«, erklärt Tsouknidis. (GEA)