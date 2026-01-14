Zweigstellen der Stadtbibliothek Reutlingen stehen auf der Kippe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Sondelfinger Zweigstelle hat sich die Nachricht, dass die kleinen Außenstellen der Stadtbibliothek auf der Kippe stehen, schon herumgesprochen. Mitte Dezember hatte die Verwaltung mit dem Doppelhaushalt auch ihre Sparvorschläge eingebracht. Außer Betzingen und Rommelsbach sollen in den kommenden Jahren die sieben weiteren Bibliotheks-Zweigstellen in den Stadtteilen sukzessive geschlossen werden. »Die Zweigstelle ist für mich enorm wichtig«, sagt eine Sondelfingerin, die sich an diesem Nachmittag gerade mit neuer Lektüre eindeckt und auch schon von den Sparplänen in der Zeitung gelesen hat. »Man muss erhalten, was man hat. Die Bibliothek ist noch eine der wenigen Einrichtungen, die wir hier in Sondelfingen haben. Eine Schließung der Zweigstelle, das wäre wirklich bitter.«

An drei Nachmittagen in der Woche öffnet sich in der alten Schule in Sondelfingen die Welt der Bücher und Spiele. Die Zweigstelle ist ein beliebter Treff, es herrscht reges Kommen und Gehen an den Öffnungsnachmittagen. Erwachsene holen sich neue Romane, Mütter mit Kindern kommen, um für den Nachwuchs etwas auszusuchen oder sich in die Bilderbuchecke zu setzen, und sogar ein Spielenachmittag für jedes Alter hat sich inzwischen etabliert. Die Einrichtung in Sondelfingen ist nicht nur Ausleihstelle, sondern ein wichtiger Treff für den Reutlinger Stadtteil.

Marlies Waedt leitet seit 26 Jahren die Zweigstelle in Sondelfingen. Foto: Carola Eissler

Seit 26 Jahren leitet Marlies Waedt die Sondelfinger Zweigstelle und sorgt dafür, dass der knapp 8.000 Medien umfassende Bestand stets aktualisiert wird. Aber auch die besondere Atmosphäre prägt die kleine Einrichtung. Es gibt Lese-Ecken und man kann sich sogar einen Kaffee holen. »Vor allem Kinder unter neun Jahren zählen zu unseren Stammkunden«, sagt Marlies Waedt. Ein großes Angebot für den Nachwuchs bietet die Sondelfinger Bibliothek, und zwar vom klassischen Lesebuch bis zu den modernen digitalen Medien. Das hat seinen Grund: »Kinder im Grundschulalter sind unsere größte Benutzergruppe.« Dies mag auch daran liegen, dass die Zweigstellenleiterin in Kooperation mit der Schule in die Lesekompetenz der Kinder investiert.

Jeden Mittwoch findet der Leseclub statt, eine überaus beliebte AG der Grundschule. Ein Angebot, das es seit über zehn Jahren gibt. Selbst die Kindergärten kommen regelmäßig. Dadurch haben alle Kinder die Möglichkeit, in die Welt der Bücher einzutauchen. Dreimal im Jahr gibt es zudem eine Autorenlesung von Kinderbuchautoren und auch Kindertheater werden immer wieder eingeladen. »Dieses Alter ist einfach entscheidend, um Kinder an Bücher heranzuführen«, betont Waedt. Zahlreiche Spiele, Quizspiele und auch Technik-Boxen, an denen sich die Kinder ausprobieren können, runden das Angebot ab.

Zweigstellen als Orte der Begegnung

Hoch geschätzt wird die Zweigstelle aber auch von Erwachsenen. Auch deshalb, weil über den Gesamtkatalog der Stadtbibliothek Reutlingen grundsätzlich jedes Buch nach Sondelfingen, wie auch in alle anderen Zweigstellen, ausgeliehen werden kann. Wer also ein Fachbuch, einen Reiseführer oder spezielle Literatur sucht, hat auch über die Zweigstelle Zugriff darauf.

Sondelfingen belegt im Ranking der Ausleihzahlen für das Jahr 2024 nach Betzingen (knapp 78.000) und Rommelsbach (knapp 60.000) mit rund 23.000 Entleihungen den dritten Platz. Die neuen Zahlen für 2025 sollen im Februar vorliegen.

Britta Pflugbeil-Görner setzt neben der Buchausleihe auf viele Veranstaltungen, um Kinder für Bücher zu begeistern. Foto: Carola Eissler

Auch in Mittelstadt, dem vom Zentrum am weitesten entfernten Reutlinger Stadtteil, ist die öffentliche Bibliothek weit mehr als nur ein Ausleih-Ort. Vor allem Grundschüler, aber auch Kindergartenkinder, nehmen die Zweigstelle rege in Anspruch. Das liegt auch an den vielen Veranstaltungen, die Zweigstellen-Leiterin Britta Pflugbeil-Görner das ganze Jahr über anbietet. »Vor allem an den Mittwochnachmittagen ist es hier voll. Die Bibliothek ist ein richtiger Treffpunkt für Kinder geworden«, sagt Pflugbeil-Görner, die seit nunmehr neun Jahren die Zweigstelle leitet. Einmal im Monat gibt es einen Spieletreff, hinzu kommt eine Forscher-Team-Reihe, in der jeweils verschiedene Themen im Mittelpunkt stehen. Lesepaten kommen zu Lesestunden, Grundschulklassen und Kitagruppen zu Bibliotheksführungen, und auch Kinderbuchautoren lassen sich für Vorlesestunden einladen.

Mit dem vor einigen Jahren ins Leben gerufenen Familienfest kurz vor den Sommerferien hat die Bibliotheksleiterin ins Schwarze getroffen, die Resonanz ist groß. Und sogar beim letzten Mittelstädter Weihnachtsmarkt öffnete die Stadtbücherei ihre Türen und organisierte Bastelangebote für den Nachwuchs. Überhaupt habe sich in Mittelstadt ein gutes Netzwerk zwischen Bibliothek, Schulen, Kindergärten und Vereinen entwickelt, sagt Pflugbeil-Görner. »Gerade im vergangenen Jahr hatten wir sehr viele Veranstaltungen in Mittelstadt. Und es ist erfreulich, dass seit Corona die Besucher- und Ausleihzahlen wieder stetig nach oben gehen.«

Teil des Bildungsauftrags

Britta Pflugbeil-Görner sieht all diese Aktionen als Teil des Bildungsauftrags, den auch die Stadtbibliothek mit ihren Zweigstellen habe, wie sie betont. Grundschüler kommen auch gerne, wenn sie in den Klassen ein Thema vorbereiten müssen, und nutzen die Kinder-Sachbücher. Gerade in Zeiten der Digitalisierung sei es wichtig, Kinder zum Griff nach dem Buch anzuhalten, was auch von den Schulen gefördert werde. 7.800 Entleihungen weist die Statistik für das Jahr 2024 auf. Dabei verzeichnet Mittelstadt genauso wie alle anderen Zweigstellen einen hohen Anteil an jungen Nutzern: 81 Prozent der Besucher sind unter 18 Jahren, in Sondelfingen sind es 75 Prozent, in Gönningen und Orschel-Hagen 79 Prozent, in Oferdingen 84 Prozent.

Es sind nicht nur Kinder, die den Weg in die Zweigstelle finden. Da Mittelstadt doch ein gutes Stück vom Reutlinger Zentrum entfernt ist, kommen auch Erwachsene, um sich mit Lektüre einzudecken, oder bestellen die gewünschten Bücher aus der Reutlinger Hauptstelle nach Mittelstadt. Einmal pro Woche kommt auch hier der Kurier mit den Bestellungen. Gerade ältere, nicht mehr so mobile Bürger, seien auf das Angebot angewiesen, sagt die Zweigstellen-Leiterin.

Personal wird abgebaut

Noch in diesem Jahr will die Stadt die beiden reinen Schul-Zweigstellen in der Römerschanze und in Ohmenhausen an die Schulen zurückgeben, wodurch bereits zwei Zweigstellen weniger in der Statistik geführt werden. Allerdings: Eingespart wird damit noch nichts. Die erste Einsparung in Höhe von 50.000 Euro ist für 2027 mit einer weiteren Zweigstellen-Schließung laut Haushaltsentwurf geplant. »Eingespart wird nicht durch Mieten, weil die Zweigstellen großteils in städtischen Gebäuden sind. Eingespart wird letztlich durch weniger Personal«, sagt Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger. Eine Marschrichtung, die die Stadt für die gesamte Verwaltung und alle Ämter ausgegeben hat. In den kommenden Jahren sollen zehn Prozent des Personals sozialverträglich abgebaut werden. Frei werdende Stellen werden also nicht wieder besetzt. »Langfristig werden wir Personal abbauen müssen. In der Hauptstelle wollen wir aber keinesfalls die Öffnungszeiten reduzieren.« Dies bedeute aber auch, dass schon rein personell nicht mehr alle Zweigstellen aufrechterhalten werden können.

Bächtiger betont, die Diskussion um die Zweigstellen der Stadtbibliothek sei nicht einfach. Zum einen gebe es für die Größe der Stadt zu viele Zweigstellen. Zum anderen seien die Einrichtungen wichtige Anlaufstellen und Treffpunkte in den Stadtteilen. »Es ist nicht mein Ziel, alle Zweigstellen zu schließen. Wir müssen in diesem Prozess sehr behutsam vorgehen.« Bächtiger verweist dabei auf ein aus ihrer Sicht notwendiges Gesamtkonzept in Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Bezirksämtern. Ein Konzept, das die Quartiersentwicklung im Blick habe und Kombinationsmöglichkeiten auslote. Es sei nicht sinnvoll, einen funktionierenden Ort zu schließen und ein Jahr später wieder einen Ort für Quartiersarbeit zu suchen. Das müsse alles in ein Gesamtkonzept einfließen. »Ich nehme das Beispiel Orschel-Hagen. Dort ist ein riesiges neues Baugebiet geplant mit vielen neuen Familien. Ich mache doch nicht dort eine Zweigstelle zu und zwei Jahre später eine Zweigstelle wieder auf. Wir müssen auch mit einem Blick in die Zukunft Zweigstellen gestalten.« Das bedeute nicht, dass es keine Schließungen gebe. Dafür könne aber andernorts wieder Neues entstehen.

Um diesen Spielraum zu haben und um ein Gesamtkonzept entwickeln zu können, hofft Bächtiger auf einen Beschluss des Gemeinderats, der zwar die Einsparungen vorgibt (für 2027 sind dies 50.000 Euro), nicht aber, durch welche Maßnahmen diese Einsparungen zu erfolgen haben. »Ich hoffe, der Gemeinderat beschließt nicht, dass die Einsparungen über die Zweigstellen-Schließungen erfolgen müssen.« Voraussichtlich im März soll der Doppelhaushalt im Gemeinderat verabschiedet werden. Dann werden auch für die Stadtbibliothek und deren Zweigstellen die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. »Die Bibliotheken sind ein nicht unwesentlicher öffentlicher Ort der Begegnung. Mir wäre es wohl, wenn wir am Ende ein paar mehr Zweigstellen als nur Rommelsbach und Betzingen behalten würden.« (GEA)