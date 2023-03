Zwei Reutlinger Bahnhöfe werden modernisiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einem Schnäppchen hat der Reutlinger Gemeinderat am Dienstagabend nicht widerstehen können: Die Teilnahme am zweiten Bahnhofs-Modernisierungsprogramm wurde ohne Gegenstimmen abgenickt. Es bedeutet, dass der Hauptbahnhof und der Haltepunkt Sondelfingen zu einhundert Prozent flottgemacht werden, die Stadt aber nur wenige Prozente bezahlen muss.

Denn Land und Deutsche Bahn bezahlen 80 Prozent der Gesamtkosten, wie Stefan Dvorak als Leiter des Amts für Stadtentwicklung in seiner Präsentation mitteilen kann. Das Modernisierungsprogramm soll für mehr Aufenthaltsqualität und Barriefefreiheit sorgen. Bahnsteige werden angehoben, um behinderten Fahrgästen ein ebenerdiges Einsteigen in die Züge zu ermöglichen – worüber sich garantiert auch Radfahrer freuen werden. Die düstere und stinkende Unterführung im Hauptbahnhof soll zu einem freundlichen Tunnel werden. In Sondelfingen wird die Fußgängerüberführung in Schneckenform den aktuellen Standards angepasst – sprich die aktuell zu starke Steigung beseitigt.

Als Stadtanteil bei den Planungskosten werden zunächst 52.500 Euro (Sondelfingen) und 75.000 Euro für den Hauptbahnhof fällig. Die Baukosten sollen sich dann auf 203.000 Euro für Sondelfingen und 425.000 Euro für den Hauptbahnhof belaufen. Ein Bruchteil von den über 10 Millionen, die alles kostet. (GEA)