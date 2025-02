Zu viele Streunerkatzen im Kreis Reutlingen: So soll ihnen geholfen werden

Im Landkreis Reutlingen gibt es laut Tierschutzvereinen zu viele Katzen, die als Streuner leben. Ohne festes Zuhause leben sie in Gewerbegebieten, Scheunen, Waldgebieten und an Bauernhöfen. Sie sind oft krank und vermehren sich rasend schnell. Wie ihre Zahl begrenzt und ihnen geholfen werden kann.

