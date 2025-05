Zinser eröffnet zweite Filiale in Reutlingen

Im Gebäude an der Metzgerstraße 35 (Mitte) wird das Modehaus Zinser im September eine zweite Filiale in Reutlingen eröffnen.

REUTLINGEN. Das Modehaus Zinser eröffnet im September eine zweite Reutlinger Filiale im ehemaligen Breuninger Sports Gebäude. Dies gab das Tübinger Unternehmen am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Neben dem Hauptgeschäft an der Wilhelmstraße soll es in Zukunft auch eine Niederlassung an der Metzgerstraße geben.

Dort möchten die Tübinger verteilt auf zwei Etagen Waren anbieten, für die es im Haupthaus an der Wilhelmstraße schlichtweg keinen Platz gebe. Zu haben sein sollen in der Metzgerstraße Damen- und Herrenwäsche, Strümpfe für ihn und sie sowie Kindermode und Textilartikel aus dem Bereich Home & Living. Ergänzt werde das Angebot durch »dazu passende wechselnde Lifestyle-Sortimente«.

1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche

Der Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren plus Verlängerungsoption ist nach den Worten von Christian Klemp, Sprecher der Geschäftsführung der Modehaus Zinser GmbH & Co. KG, bereits mit der Eigentümergemeinschaft des Gebäudes unterschrieben. Im Gegensatz zu Breuninger Sports werde das Untergeschoß nicht genutzt, sondern nur das Erdgeschoß und der erste Stock. Somit betrage die Verkaufsfläche 1.500 Quadratmeter. Was jetzt folgt, ist der Umbau.

Im Gebäude an der Metzgerstraße 35 wird Zinser im September eine zweite Filiale in Reutlingen eröffnen. Foto: Stephan Zenke Im Gebäude an der Metzgerstraße 35 wird Zinser im September eine zweite Filiale in Reutlingen eröffnen. Foto: Stephan Zenke

Insgesamt sollen 1,5 Millionen investiert werden. »Ein Drittel von den Eigentümern, zwei Drittel von uns«, erklärt Klemp. Für die Architekturplanung ist die Bad Uracher »Invention GmbH, die In!Architekten« verantwortlich. Um die Technik kümmert sich die Elektro Kürner GmbH aus Tübingen. Weitere Gewerke werden folgen. Wer soviel Geld in die Hand nimmt, denkt langfristig.

Langfristiges Engagement für Reutlingen

»Wir brauchen die Erweiterung«, sagt Zinser-Sprecher Christian Klemp. Seitdem Breuninger sich aus Reutlingen zurückgezogen hat, habe sich »das Geschäft sehr positiv entwickelt«. Deutlich spürbar sei auch der Wegfall des einzigen Kaufhauses gewesen, »wir haben von der Kaufhof-Schließung sowohl hier als auch in Tübingen profitiert«. Die Entscheidung zur Erweiterung sei nach einer dreimonatigen Beobachtungsphase der Kundenfrequenz seit der Breuninger-Schließung getroffen worden. »Auch das Engagement der Stadt Reutlingen, den innerstädtischen Einzelhandel aktiv zu unterstützen und die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern, hat sich positiv auf unsere Entscheidung ausgewirkt«, teilt Zinser mit.

Das Erdgeschoß sowie das erste Stockwerk des ehemaligen Breuninger Sports wird in den kommenden Wochen vom Modehaus Zinser zur neuen Filiale umgebaut. Foto: Stephan Zenke Das Erdgeschoß sowie das erste Stockwerk des ehemaligen Breuninger Sports wird in den kommenden Wochen vom Modehaus Zinser zur neuen Filiale umgebaut. Foto: Stephan Zenke

Gedanken an eine Erweiterung im alten Breuninger-Haupthaus gegenüber habe es durchaus gegeben. »Es gab Gespräche. Das gesamte Gebäude wäre zu groß. Wir hätten nur Teilflächen genommen, aber die Abtrennung ist technisch unmöglich«, so Klemp. Durch den neuen Standort möchte das Tübinger Modehaus nicht nur das Einkaufsangebot erweitern, sondern auch 15 Arbeitsplätze schaffen. »Mit der Eröffnung einer weiteren Filiale bekennt sich Zinser klar zum Standort Reutlingen und setzt ein starkes Zeichen für den stationären Einzelhandel«, wird betont.

Die Aufgabe des Ladens von Breuninger Sports war im August 2023 bekannt geworden. Damals teilte die Eigentümergemeinschaft des Gebäudes dies in einem Pressestatement mit folgenden Worten mit: »Das Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger verlagert sein aktuell in der Metzgerstraße ansässiges Sportsortiment in das gegenüberliegende Haupthaus. Der Mietvertrag mit den Eigentümern endet zum 30. November 2024«. Seitdem standen die Räume leer.

An den Scheiben des Gebäudes hängen noch die Abschiedssschilder von Breuninger Sports. Foto: Stephan Zenke An den Scheiben des Gebäudes hängen noch die Abschiedssschilder von Breuninger Sports. Foto: Stephan Zenke

Begründet wurde diese Entscheidung auf GEA-Nachfrage von Breuninger nicht mit Umsatzeinbrüchen, sondern grundsätzlichen Überlegungen. »Wie an anderen Standorten üblich, wollen wir auch in Reutlingen alle Angebote in einem Store bündeln. Das ist ein Standard, den unsere Kunden kennen«, so ein Sprecher des Stuttgarter Unternehmens. Als damaliger Geschäftsführer von Breuninger in Reutlingen bezeichnete Edgar Lehmann dies als »richtige unternehmerische Entscheidung«. Auch die Mitarbeiter hätten die Meldung positiv aufgefasst. Das Personal des Sportgeschäftes wurde komplett übernommen.

Wenige Monate nach dem Abschied von Breuninger Sports gab das Unternehmen dann im März 2024 die Schließung seines Hauses an der Wilhelmstraße zum Ende des Jahres bekannt. Stetig rückläufige Besucherzahlen und damit verbundene Umsatzrückgänge des Reutlinger Betriebs hätten zu der Entscheidung gezwungen, den Standort nach über 25 Jahren nicht mehr weiterzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der E. Breuninger GmbH & Co. KG mit Sitz in Stuttgart. Alle 128 in dem geschichtsträchtigen Gebäude am Marktplatz arbeitenden Menschen sollten die Möglichkeit erhalten in einem anderen Breuninger-Haus weiterbeschäftigt zu werden. (GEA)