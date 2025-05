Zehn Jahre Neubau von Haus Ringelbach: Reutlinger Altenhilfe zeigt Ausstellung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was heute so selbstverständlich erscheint, ist das Produkt von Jahrhunderten. Im zehnjährigen Bestehen des Neubaus von Haus Ringelbach der Reutlinger Altenhilfe (RAH) manifestiert sich die Geschichte der mitmenschlichen Fürsorge für ältere Mitbürger. In einer kleinen Ausstellung haben Haus- und Pflegedienstleiterin Antonela Maric und ihr Team den Werdegang der Einrichtung thematisiert, die auch ein Stück Reutlinger Sozialgeschichte darstellt.

Aus den fünf Tafeln im Büroflur des Erdgeschosses, rechts an der Rezeption vorbei, geht hervor, dass das erste Gebäude 1926 bis 1928 als »Heim für alte Menschen« am Fuß des Georgenbergs errichtet wurde. »In dieser Zeit war der Bau mit einem Foyer, Café und einer Lesestube richtiger Luxus«, so Antonela Maric bei der Ausstellungseröffnung. Hausbewohnerinnen und -bewohner waren die ersten Gäste.

Der Altbau (im Hintergrund) ist noch erhalten. Später entstand der Pavillon, vor dem ein Teil der Ausstellung aufgebaut ist. Vollständig ist sie im Neubau zu sehen. Foto: Gabriele Böhm Der Altbau (im Hintergrund) ist noch erhalten. Später entstand der Pavillon, vor dem ein Teil der Ausstellung aufgebaut ist. Vollständig ist sie im Neubau zu sehen. Foto: Gabriele Böhm

Damals sorgten 50 helle Einzelzimmer mit eigenem Bad für eine Wohlfühlatmosphäre. Auch durften eigene Möbel mitgebracht werden. 1985 wurde ein Wintergarten angebaut. Das Haus steht noch an der Bellinostraße und dient heute als Flüchtlingsunterkunft.

1976 kam der Behnischbau hinzu, holzverkleidet und heute denkmalgeschützt. »Das Gebäude hatte sogar schon einen Swimming Pool«, so die Kuratorin. »Als Beispiel für moderne und funktionale Architektur, mit klaren Linien, war der Trakt vom renommierten Architekturbüro Behnisch und Partner entworfen worden.« Günther Behnisch habe darauf geachtet, dass das markante Gebäude sich in die Umgebungsbebauung einfügte und die Bewohner Sonne und Ausblick genießen konnten. Einerseits sollten sie in die Natur schauen, andererseits das Leben in den Straßen betrachten können. »Die Gebäude umrahmten den Garten mit seinen Anlagen und seinem Teich wie eine grüne Oase mitten in der Stadt – ein zauberhafter Ort.« Beide Gebäude sind bis heute erhalten und im Besitz der Stadt, die vor fast 50 Jahren die RAH als Tochterunternehmen gründete.

50 Zimmer mit Bad im Neubau

Heute sind im Behnischbau Flüchtlinge sowie Tagungsräume der RAH untergebracht. Bis 2015 war das Gebäude als Seniorenheim in Betrieb. »Dann hat die RAH auf dem Gelände den Neubau errichtet, dessen zehnjähriges Bestehen wir aktuell feiern«, referierte Maric. Zeitgleich entstand auch das Haus am Reichenbach in Sondelfingen.

Der Neubau enthält 50 Einzelzimmer mit eigenem Bad. Aktuell sind 52 Menschen stationär aufgenommen, davon zwei in Kurzzeitpflege. Auch gibt es acht betreute Wohnungen. »Das Wohnkonzept ist so ausgerichtet, dass alle Teil der Gemeinschaft sind.« Als Mehrgenerationenprojekt ist das städtische Kinderhaus integriert und sind Café und Mittagstisch für jeden zugänglich.

Spannende Recherche für die Ausstellung

Vor dem ersten Gebäude von 1929 hatte, so Maric, Gustav Werner an der Echaz 1885 ein Heim für Waisen und Menschen mit Beeinträchtigungen eröffnet. Bereits im Mittelalter habe es Unter den Linden ein Siechen- und Armenhaus gegeben. Nach Umbauarbeiten infolge von Kriegsschäden wurde es seit 1951 als Altersheim in städtischer Trägerschaft bezeichnet und blieb dies bis 1998. Nach einem Innenumbau ist es seit 2000 soziales Dienstleistungszentrum mit verschiedenen Nutzern.

»Es war für uns sehr spannend, diese Geschichte nachzuvollziehen«, sagt Maric. Man habe im hauseigenen Archiv recherchiert, aber auch im Stadtarchiv. Auch aus dem GEA-Archiv seien wertvolle Informationen gekommen. So gelang es, eine ansprechende Ausstellung mit vielen Bildern zu konzipieren. Sie ist auch im Außenbereich am Pavillon zu sehen. Zwischen dem 4. und 22. Juni ist die Ausstellung öffentlich von 12 bis 17 Uhr kostenlos zugänglich. (GEA)