Zarte Pflänzchen fürs Reutlinger Gerberviertel

»Liebe Jugendliche, das Jugendcafé muss aufgrund von Personalmangel geschlossen bleiben«: Dieses Schild prangt am Eingang des Treffpunkts am Federseeplatz im Gerberviertel. Auf Nachfrage lässt die Verwaltung wissen, dass die Einrichtung bereits seit April zu ist. Der Grund: längere Krankheit der Jugendhausleitung und Stellenvakanzen. Unterdessen würden die jungen Menschen per Social Media über Angebote in den anderen Reutlinger Jugendhäusern und -treffs informiert. Die Rechtsberatung des Jugendcafés finde vorübergehend im Jugendhaus Bastille statt. Kooperationen mit dem Jugendcafé seien in andere Jugendhäuser verlegt worden. Nach Einschätzung der Verwaltung wird das Interimsangebot wahrgenommen: »Die jungen Besucher des Jugendcafés haben dementsprechend teilweise in den anderen Einrichtungen der Stiftung Jugendwerk und der städtischen Treffs Anschluss gefunden, ebenso bei der Mobilen Jugendarbeit in der Innenstadt.« Momentan befinde sich die Stiftung Jugendwerk in einem Stellenbesetzungsverfahren, so dass das Jugendcafé »in Bälde« wieder geöffnet werde. (igl)